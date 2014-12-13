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Pabuskite su visiškai įkrautu FM radiju ir išmaniuoju telefonu
„Philips“ AJ3200 radijo laikrodis įkrauna bet kurį išmanųjį telefoną, „iPhone“ ar „Android“, kol miegate. Lanksti jungtis puikiai prisitaiko prie bet kurio telefono. Pabuskite su mėgstama FM radijo stotimi ir pradėkite dieną su visiškai įkrautais įrenginiais.
Universalus įkrovimas
FM, skaitmeninis derinimas
Dvigubas signalas
Laiko ir žadintuvo išsaugoj. funkcija
Daugiau jokių laidų ant jūsų naktinio staliuko. Šis laikrodis su radiju turi tris keičiamus dėklus, skirtus įkrauti jūsų „iPhone“, „Android“ ir kitus išmaniuosius telefonus. „iPhone“ įkrovimui naudokite dešinįjį dėklą ir „Apple Lightning“ arba 30 kontaktų įkrovimo laidą; „Android“ ir kitų išmaniųjų telefonų įkrovimui naudokite supakuotą mikro USB dėklą. Sujungę laidą su dėklu, prijunkite išmanųjį telefoną ir iškart pradėkite krauti. Jokios laidų painiavos ir viskas tvarkingai sudėta.
Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.
Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.
3.5
iš 5
8
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
Apro15
13/12/2014
Lietuva
Puikus,geras gaminys
Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3200 Laikrodis-radijas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3200 Laikrodis-radijas
DudDa
19/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Rewelacja
Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3200 Radiobudzik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3200 Radiobudzik
nastaseliviu
20/08/2019
România
Cel mai bun de pe piata
Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3200 Radio cu ceas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3200 Radio cu ceas