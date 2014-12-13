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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas

AJ3200/12

3.5

| (8) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

Pabuskite su visiškai įkrautu FM radiju ir išmaniuoju telefonu

„Philips“ AJ3200 radijo laikrodis įkrauna bet kurį išmanųjį telefoną, „iPhone“ ar „Android“, kol miegate. Lanksti jungtis puikiai prisitaiko prie bet kurio telefono. Pabuskite su mėgstama FM radijo stotimi ir pradėkite dieną su visiškai įkrautais įrenginiais.

Peržiūrėti visas naudas

Pabuskite su visiškai įkrautu FM radiju ir išmaniuoju telefonu

  • Universalus įkrovimas

  • FM, skaitmeninis derinimas

  • Dvigubas signalas

  • Laiko ir žadintuvo išsaugoj. funkcija

Universalūs įkrovimo dėklai ir jokių susiraizgiusių laidų

Universalūs įkrovimo dėklai ir jokių susiraizgiusių laidų

Daugiau jokių laidų ant jūsų naktinio staliuko. Šis laikrodis su radiju turi tris keičiamus dėklus, skirtus įkrauti jūsų „iPhone“, „Android“ ir kitus išmaniuosius telefonus. „iPhone“ įkrovimui naudokite dešinįjį dėklą ir „Apple Lightning“ arba 30 kontaktų įkrovimo laidą; „Android“ ir kitų išmaniųjų telefonų įkrovimui naudokite supakuotą mikro USB dėklą. Sujungę laidą su dėklu, prijunkite išmanųjį telefoną ir iškart pradėkite krauti. Jokios laidų painiavos ir viskas tvarkingai sudėta.

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.

Kartoti signalą nusnūdimui

Kartoti signalą nusnūdimui

Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.5

iš 5

8

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

2

13/12/2014

Lietuva

Lietuva

Puikus,geras gaminys

Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3200 Laikrodis-radijas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3200 Laikrodis-radijas

19/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Rewelacja

Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3200 Radiobudzik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3200 Radiobudzik

20/08/2019

România

România

Cel mai bun de pe piata

Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3200 Radio cu ceas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3200 Radio cu ceas

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