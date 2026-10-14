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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas, skirtas „iPod“ / „iPhone“

AJ3270D/12

Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika

Maloniai ir tinkamai pradėkite dieną, klausydamiesi mėgstamos muzikos iš „iPod“ / „iPhone“. Šiame kompaktiškame laikrodyje galima leisti ir krauti naujausio modelio „iPod“ / „iPhone“ net nenuėmus apsauginio dėklo. Jei norite, atsibuskite žadinami radijo ar žadintuvo.

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Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika

  • su 30 kontaktų jungtimi

  • skirta „iPod“ / „iPhone“

  • FM, du žadintuvo nustatymai

  • 2 W

Rezervinis laiko ir žadinimo signalo kopijavimas net ir išsijungus energijai

Dingus energijai, šis išmanus laikrodis vis tiek išlaikys ir išsaugos esamą laiką ir jūsų nustatymus. Nustatytas žadintuvas išlieka aktyvus, net jei ekranas išjungtas – dėl iš anksto integruotos baterijos. Vėl atsiradus energijai, nereikia iš naujo nustatyti laikrodžio ir atkurti nustatymo. Nuostabu, kad net jei elektros energijos tiekimas nėra atkurtas, baterija tiekia pakankamai energijos, kad suskambėtų žadintuvas jūsų nustatytu metu – užtikrinant, kad tikrai nepramiegosite.

Atsibuskite pažadinti savo „iPod“ / „iPhone“ muzikos arba radijo melodijų

Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui

Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui

„Philips“ radijo grojimo laikas gali būti lengvai kontroliuojamas, nustačius pasirinktą minučių skaičių skaitmeniniame laikmatyje. Jis automatiškai skaičiuoja mažėjančia tvarka ir pasibaigus sesijai radijas išsijungia.

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