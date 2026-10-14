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AJ3275D/12
Pabuskite nuo kokybiško garso, sklindančio iš „iPod“ / „iPhone“
Maloniai ir tinkamai pradėkite dieną, klausydamiesi mėgstamos muzikos iš „iPod“ / „iPhone“. Šiame kompaktiškame laikrodyje galima leisti ir krauti „iPod“ / „iPhone“ net nenuėmus apsauginio dėklo (per „Lightning“ jungtį). Jei norite, atsibuskite žadinami radijo ar žadintuvo.
su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
FM, du žadintuvo nustatymai
2 W
Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumuliatorius.
Bendra šios sistemos išvesties galia siekia 2 W RMS. RMS (angl. Root Mean Square – ) yra garso išvesties arba tiksliau – elektros galios, kuris perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbį, matas, matuojamas vatais. Elektros galios kiekis, kuris perduodamas į garsiakalbius, ir jautrumas nurodo sukuriamą garso galią. Kuo didesnė galia vatais, tuo didesnė garso galia, kurią sukuria garsiakalbis.
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