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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas, skirtas „iPod“ / „iPhone“

AJ3275D/12

Pabuskite nuo kokybiško garso, sklindančio iš „iPod“ / „iPhone“

Maloniai ir tinkamai pradėkite dieną, klausydamiesi mėgstamos muzikos iš „iPod“ / „iPhone“. Šiame kompaktiškame laikrodyje galima leisti ir krauti „iPod“ / „iPhone“ net nenuėmus apsauginio dėklo (per „Lightning“ jungtį). Jei norite, atsibuskite žadinami radijo ar žadintuvo.

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Pabuskite nuo kokybiško garso, sklindančio iš „iPod“ / „iPhone“

  • su „Lightning“ jungtimi

  • skirta „iPod“ / „iPhone“

  • FM, du žadintuvo nustatymai

  • 2 W

FM išankstinis funkcijų nustatymas

FM išankstinis funkcijų nustatymas

Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumuliatorius.

2 W RMS bendroji išvesties galia

2 W RMS bendroji išvesties galia

Bendra šios sistemos išvesties galia siekia 2 W RMS. RMS (angl. Root Mean Square – ) yra garso išvesties arba tiksliau – elektros galios, kuris perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbį, matas, matuojamas vatais. Elektros galios kiekis, kuris perduodamas į garsiakalbius, ir jautrumas nurodo sukuriamą garso galią. Kuo didesnė galia vatais, tuo didesnė garso galia, kurią sukuria garsiakalbis.

Techninės savybės

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