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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas

AJ3500/12

4

| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Radijo imtuvas su laikrodžiu ir dideliu ekranu

Šis didelis šviesos diodų laikrodžio ekranas nušvis jums rytais. Prijungus prie elektros tinklo, laikrodis nustato laiką automatiškai, o rezervinis maitinimo elementas pažadins jus net ir išsijungus elektros energijai. Pasirinkite žadintuvo signalą - žadintuvas arba radijo stoties garsas.

Peržiūrėti visas naudas

Radijo imtuvas su laikrodžiu ir dideliu ekranu

  • Didelis ekranas

  • FM / MW, analoginis derinimas

  • Dvigubas signalas

  • Laiko ir žadintuvo palaikymas

Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku

Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Didelis ekranas – lengva žiūrėti

Dideliame ekrane paprasta skaityti. Dabar galite pasitikrinti laiką ir žadintuvo laiką net iš toliau. Tai ypač naudinga pagyvenusiems žmonėms arba tiems, kurie turi regėjimo problemų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

03/12/2015

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Mulţumit

ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3500 Radio cu ceas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3500 Radio cu ceas

26/07/2014

Polska

Polska

nieskomplikowany i skuteczny

Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3500 Radiobudzik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3500 Radiobudzik

02/04/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika

Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3500 Radiobudzik

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3500 Radiobudzik

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