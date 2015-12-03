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Radijo imtuvas su laikrodžiu ir dideliu ekranu
Šis didelis šviesos diodų laikrodžio ekranas nušvis jums rytais. Prijungus prie elektros tinklo, laikrodis nustato laiką automatiškai, o rezervinis maitinimo elementas pažadins jus net ir išsijungus elektros energijai. Pasirinkite žadintuvo signalą - žadintuvas arba radijo stoties garsas.
Didelis ekranas
FM / MW, analoginis derinimas
Dvigubas signalas
Laiko ir žadintuvo palaikymas
„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.
Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.
Dideliame ekrane paprasta skaityti. Dabar galite pasitikrinti laiką ir žadintuvo laiką net iš toliau. Tai ypač naudinga pagyvenusiems žmonėms arba tiems, kurie turi regėjimo problemų.
4.0
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ciuc70
03/12/2015
România
Patvirtintas pirkėjas
Mulţumit
ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3500 Radio cu ceas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3500 Radio cu ceas
MartaR
26/07/2014
Polska
nieskomplikowany i skuteczny
Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3500 Radiobudzik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3500 Radiobudzik
Irasmaster
02/04/2014
Polska
Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika
Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3500 Radiobudzik
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3500 Radiobudzik