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Nutraukta gamyba

Radijas-laikrodis su skaitmeniniu nustatymu

AJ3650/12

Projekcija bet kur ir bet kada

„Philips“ laikrodis-radijas išsiskiria itin ryškia projekcija dieną ir pritemdyta naktį – galite aiškiai matyti laiką, datą ir animaciją. Jo išmanūs temperatūros jutikliai taip pat rodo vidaus ir lauko temperatūrą, kad ir kur būtumėte.

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naudojantis itin ryškios projekcijos funkcija

Projekcija bet kur ir bet kada

  • Ypatingai ryškus laiko projektavimas

Projektuoja laiką, datą, temperatūrą ir animaciją

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Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku

Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Iš anksto įrašyta atpalaiduojanti muzika leis jums ramiai užmigti

Iš anksto įrašyta atpalaiduojanti muzika leis jums ramiai užmigti

Atsipalaiduokite arba užmikite klausydami raminančių garsų. „Philips“ laikrodis-radijas turi įrašytų keletą atpalaiduojančios muzikos kūrinių. Paprasčiausiai pasirinkite lietaus garsus, vandenyno bangas, SPA muziką ar daugelį kitų ir mėgaukitės patogiai atsipalaidavę.

Techninės savybės

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