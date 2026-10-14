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Nutraukta gamyba
AJ3650/12
Projekcija bet kur ir bet kada
„Philips“ laikrodis-radijas išsiskiria itin ryškia projekcija dieną ir pritemdyta naktį – galite aiškiai matyti laiką, datą ir animaciją. Jo išmanūs temperatūros jutikliai taip pat rodo vidaus ir lauko temperatūrą, kad ir kur būtumėte.
Ypatingai ryškus laiko projektavimas
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„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.
Atsipalaiduokite arba užmikite klausydami raminančių garsų. „Philips“ laikrodis-radijas turi įrašytų keletą atpalaiduojančios muzikos kūrinių. Paprasčiausiai pasirinkite lietaus garsus, vandenyno bangas, SPA muziką ar daugelį kitų ir mėgaukitės patogiai atsipalaidavę.
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