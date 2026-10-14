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Nutraukta gamyba

Radijas-laikrodis su skaitmeniniu nustatymu

AJ3916/12

Pradėkite diena mėgstamo CD melodijomis

Padarykite kasdienybę prasmingesnę klausydamiesi įkvepiančių garsų. „Philips“ laikrodis-radijas padės jums užmigti girdint raminamą muziką ir pabusti išgirdus mėgstamą CD ar gamtos garsus. Plačiakampiai stereogarsiakalbiai garantuos, kad pakilsite iš miego ir švytėsite.

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arba iš anksto įkeltais gamtos garsais

Pradėkite diena mėgstamo CD melodijomis

  • CD

Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

„Philips“ gamina produktus, kuriuos visada galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių diskų. Garso sistema suteikia galimybę mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW diskų. Viename CD diske telpa iki 10 valandų muzikos įrašų. CD-RW (suderinama su CD-RW) reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.

Pabuskite su gamtos garsais, CD, radijo melodija ar signalu

Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

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