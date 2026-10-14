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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas

AJ4000B/12

Kraukite savo mobilųjį miegodami

Pradėkite dieną įkrovę šiuo laikrodžiu–radiju. Juo galima krauti mobilųjį telefoną ir USB įrenginį tuo pačiu metu, todėl jūsų prietaisai niekada neišsikraus. Galima nustatyti, kad žadintuvas žadintų įjungdamas radiją arba paleidęs signalą, o parinkus dvigubą signalą žadintuvas nuskambės du kartus

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ir naudodami integruotą „micro USB“ laidą

Kraukite savo mobilųjį miegodami

  • Du įkrovimui skirti USB prievadai

  • FM, analoginis derinimas

  • Dvigubas signalas

  • Laiko ir žadintuvo palaikymas

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.

Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku

Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Kartoti signalą nusnūdimui

Kartoti signalą nusnūdimui

Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.

Techninės savybės

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