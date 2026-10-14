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AJ4000B/12
Kraukite savo mobilųjį miegodami
Pradėkite dieną įkrovę šiuo laikrodžiu–radiju. Juo galima krauti mobilųjį telefoną ir USB įrenginį tuo pačiu metu, todėl jūsų prietaisai niekada neišsikraus. Galima nustatyti, kad žadintuvas žadintų įjungdamas radiją arba paleidęs signalą, o parinkus dvigubą signalą žadintuvas nuskambės du kartus
Du įkrovimui skirti USB prievadai
FM, analoginis derinimas
Dvigubas signalas
Laiko ir žadintuvo palaikymas
Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.
„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.
Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.
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