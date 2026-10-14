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Nutraukta gamyba

Radijas-laikrodis su skaitmeniniu nustatymu

AJ4200/12

Įkraukite mobilųjį telefoną, kol miegate

„Philips“ laikrodis su radiju ne tik pažadins jus mėgstama radijo stotimi, bet ir įkraus jūsų mobilųjį telefoną, kol miegate. Jis turi du žadintuvo nustatymus darbo dienoms ir savaitgaliams bei didelį, gerai matomą LCD ekraną.

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Įkraukite mobilųjį telefoną, kol miegate

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Integruotas saugojimo skyrelis jungties antgaliams

Integruotas saugojimo skyrelis jungties antgaliams

Integruotasu saugojimo skyrelis kroviklio jungties antgaliams užtikrina, kad antgaliai bus saugiai ir švariai saugomi iki kito naudojimo. Pateikiami net dideli ir maži antgaliai skirtingiems mobiliųjų telefonų modeliams ir antgalis įtaisams su mini-USB jungtimi.

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Datos ir savaitės dienos rodinys

Datos ir savaitės dienos rodinys

LCD ekrane aiškiai rodoma data ir savaitės diena.

Techninės savybės

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