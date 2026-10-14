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AJ4200/12
Įkraukite mobilųjį telefoną, kol miegate
„Philips“ laikrodis su radiju ne tik pažadins jus mėgstama radijo stotimi, bet ir įkraus jūsų mobilųjį telefoną, kol miegate. Jis turi du žadintuvo nustatymus darbo dienoms ir savaitgaliams bei didelį, gerai matomą LCD ekraną.
Įkraukite mob. telefoną / USB įrenginį
Integruotasu saugojimo skyrelis kroviklio jungties antgaliams užtikrina, kad antgaliai bus saugiai ir švariai saugomi iki kito naudojimo. Pateikiami net dideli ir maži antgaliai skirtingiems mobiliųjų telefonų modeliams ir antgalis įtaisams su mini-USB jungtimi.
Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
LCD ekrane aiškiai rodoma data ir savaitės diena.
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