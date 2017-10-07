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AJ4300B/12
Pradėkite dieną savaip!
Pabuskite naudodami jums ir jūsų partneriui skirtą dvigubą žadintuvo signalą. Galite naudoti iš anksto nustatytas FM radijo stotis, kad kiekvienas jūsų pabustų įsijungus mėgstamai radijo laidai, arba galite naudoti žadintuvo signalus. Pasinaudokite USB prievadu ir įkraukite bet kokį mobilųjį įrenginį.
FM, skaitmeninis derinimas
Dvigubas signalas
Laiko ir žadintuvo išsaugoj. funkcija
„Philips“ radijo grojimo laikas gali būti lengvai kontroliuojamas, nustačius pasirinktą minučių skaičių skaitmeniniame laikmatyje. Jis automatiškai skaičiuoja mažėjančia tvarka ir pasibaigus sesijai radijas išsijungia.
Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.
2.7
iš 5
3
Atsiliepimai
jacek3miasto
07/10/2017
Polska
Kolejny produkt Philipsa w domu.
Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4300B Radiobudzik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4300B Radiobudzik
insomniac
14/02/2016
Slovenija
Kupil, vrnil po 2 dneh
Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4300B Radioura
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4300B Radioura
Pulman
15/09/2017
România
De 2 lei cumperi de 2 lei ai.
Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4300B Radio cu ceas
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4300B Radio cu ceas