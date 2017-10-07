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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas

AJ4300B/12

2.7

| (3) Atsiliepimai

Pradėkite dieną savaip!

Pabuskite naudodami jums ir jūsų partneriui skirtą dvigubą žadintuvo signalą. Galite naudoti iš anksto nustatytas FM radijo stotis, kad kiekvienas jūsų pabustų įsijungus mėgstamai radijo laidai, arba galite naudoti žadintuvo signalus. Pasinaudokite USB prievadu ir įkraukite bet kokį mobilųjį įrenginį.

Peržiūrėti visas naudas

Pradėkite dieną savaip!

  • FM, skaitmeninis derinimas

  • Dvigubas signalas

  • Laiko ir žadintuvo išsaugoj. funkcija

Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui

Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui

„Philips“ radijo grojimo laikas gali būti lengvai kontroliuojamas, nustačius pasirinktą minučių skaičių skaitmeniniame laikmatyje. Jis automatiškai skaičiuoja mažėjančia tvarka ir pasibaigus sesijai radijas išsijungia.

Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos

Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.7

iš 5

3

Atsiliepimai

4
3

07/10/2017

Polska

Polska

Kolejny produkt Philipsa w domu.

Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4300B Radiobudzik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4300B Radiobudzik

14/02/2016

Slovenija

Slovenija

Kupil, vrnil po 2 dneh

Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4300B Radioura

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4300B Radioura

15/09/2017

România

România

De 2 lei cumperi de 2 lei ai.

Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4300B Radio cu ceas

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4300B Radio cu ceas

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