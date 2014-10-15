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Pabuskite ir šypsokitės
Džiaukitės patogiai rodomu laiku ant bet kokio norimo paviršiaus. Paryškinkite vaizdą arba apverskite jį, kad jis visada būtų aiškiai rodomas ant sienos ar lubų. Be to, šis laikrodis automatiškai nustato laiką ir žadinimui pasiūlo melodiją, radiją ar žadintuvo skambutį.
Laiko projekcija
FM, skaitmeninis derinimas
Dvigubas signalas
Laiko ir žadintuvo išsaugoj. funkcija
Tegu daiktai tarnauja jums, kaip laikrodis, kuris lanksčiu projektavimo vamzdeliu šviečia laiką visur, kur norite. Vamzdelį tikslaus reguliavimo valdikliais galima nukreipti horizontaliai ir vertikaliai, todėl laiko atvaizdą galite projektuoti tiksliai ten, kur norite – ant sienos, lubų ar baldų dalių. Taip galėsite pažiūrėti laiką net nepasukę galvos, be to, šis laikrodis atrodo tiesiog puikiai.
Išgaukite visada ryškų projektuotą laiko atvaizdą paprastai naudojamu fokusavimo valdikliu. Galite reguliuoti fokusavimo valdiklį išlaikydami aiškų suprojektuotą atvaizdą diapazone nuo 1 iki 2,5 m. Mėgaukitės švariu ir ryškiu projektuotu vaizdu ir visada aiškiai matykite laiką.
Šis laikrodis-radijas projektuoja laiką ant sienos ar lubų, kad būtų patogu žiūrėti. Apvertimo valdiklio funkcija leis akimirksniu pasukti projektuojamą laiką 180 laipsnių kampu, kad būtų patogiau matyti iš bet kurios kambario vietos.
4.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
slowik
15/10/2014
Polska
Dobra jakość
Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ5030 Radiobudzik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ5030 Radiobudzik
marakuba
15/05/2012
Polska
Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.
Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ5030 Radiobudzik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ5030 Radiobudzik