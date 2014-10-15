GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka

Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas

AJ5030/12

4

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Pabuskite ir šypsokitės

Džiaukitės patogiai rodomu laiku ant bet kokio norimo paviršiaus. Paryškinkite vaizdą arba apverskite jį, kad jis visada būtų aiškiai rodomas ant sienos ar lubų. Be to, šis laikrodis automatiškai nustato laiką ir žadinimui pasiūlo melodiją, radiją ar žadintuvo skambutį.

Peržiūrėti visas naudas

naudodamiesi laiko projekcijos funkcija

Pabuskite ir šypsokitės

  • Laiko projekcija

  • FM, skaitmeninis derinimas

  • Dvigubas signalas

  • Laiko ir žadintuvo išsaugoj. funkcija

Lankstus projektavimo kampas leis gerai matyti iš bet kur

Tegu daiktai tarnauja jums, kaip laikrodis, kuris lanksčiu projektavimo vamzdeliu šviečia laiką visur, kur norite. Vamzdelį tikslaus reguliavimo valdikliais galima nukreipti horizontaliai ir vertikaliai, todėl laiko atvaizdą galite projektuoti tiksliai ten, kur norite – ant sienos, lubų ar baldų dalių. Taip galėsite pažiūrėti laiką net nepasukę galvos, be to, šis laikrodis atrodo tiesiog puikiai.

Reguliuojamas fokusavimas leis išgauti ryškią laiko projekciją

Išgaukite visada ryškų projektuotą laiko atvaizdą paprastai naudojamu fokusavimo valdikliu. Galite reguliuoti fokusavimo valdiklį išlaikydami aiškų suprojektuotą atvaizdą diapazone nuo 1 iki 2,5 m. Mėgaukitės švariu ir ryškiu projektuotu vaizdu ir visada aiškiai matykite laiką.

Apvertimo valdiklis apverčia projektuojamą vaizdą

Šis laikrodis-radijas projektuoja laiką ant sienos ar lubų, kad būtų patogu žiūrėti. Apvertimo valdiklio funkcija leis akimirksniu pasukti projektuojamą laiką 180 laipsnių kampu, kad būtų patogiau matyti iš bet kurios kambario vietos.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

15/10/2014

Polska

Polska

Dobra jakość

Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ5030 Radiobudzik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ5030 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.

Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ5030 Radiobudzik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ5030 Radiobudzik

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.