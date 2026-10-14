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AJ5305D/12
Pabuskite nuo kokybiško garso, sklindančio iš „iPod“ / „iPhone“
Pradėkite dieną klausydamiesi „Philips“ laikrodžio su radiju ir prijungimo stotele. Nemokama „Philips“ programa pasiūlys geresnių žadinimo ir radijo patirčių, o 4 W RMS galia užtikrina galingą švarų garsą. Paprasčiausiai prijunkite „iPod“ ar „iPhone“, net neišimdami iš dėklo.
su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
FM, du žadintuvo nustatymai
4W
Nėra geresnio būdo pabusti ar klausytis radijo, nei naudojant nemokamą „Philips HomeStudio“ programą. Tiesiog atsisiųskite programą iš „Apple App“ parduotuvės, kad galėtumėte mėgautis daugybe įdomių funkcijų. Pavyzdžiui, patobulinta žadintuvo sąranka suteikia jums daugiau lankstumo nustatant žadintuvą – įskaitant žadintuvo garsumą, trukmę, datą ir garsą. Taip pat gausite geresnę vartotojo sąsają klausantis radijo, lengvai naudodamiesi iš anksto nustatytomis funkcijomis.
RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.
Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
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