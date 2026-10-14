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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas, skirtas „iPod“/„iPhone“

AJ6200D/12

Pabuskite skambant puikiai muzikai iš jūsų „iPod“ ar „iPhone“

Leiskite „iPod“ ar „iPhone“ saugomus įrašus ir įkraukite įrenginį per „Lightning“ jungtį naudodami šį stilingą „Philips“ laikrodį-radiją. Jame yra USB jungtis, juo sukuriama 5 W išvesties galia ir leidžiama naudotis FM skaitmeniniu derinimu su iš anksto nustatytomis stotimis, o didelėmis rankenėlėmis lengvai nustatyti laiką ir žadintuvą.

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Pabuskite skambant puikiai muzikai iš jūsų „iPod“ ar „iPhone“

  • su „Lightning“ jungtimi

  • skirta „iPod“ / „iPhone“

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

  • 5 W, FM, du žadintuvo nustatymai

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumuliatorius.

FM išankstinis funkcijų nustatymas

FM išankstinis funkcijų nustatymas

Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Papildomas USB, skirtas išmaniajam telefonui arba planšetiniam kompiuteriui įkrauti

Techninės savybės

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