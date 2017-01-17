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AJ7010/12
Pabuskite
Šis stilingas „Philips“ laikrodis-radijas patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame įmontuotas radijas ir įrašyti gamtos garsai, todėl turite galimybę pasirinkti mėgiamą šaltinį. Temperatūros jutiklis visuomet rodo vidaus ir lauko temperatūrą.
Vidaus / lauko temperatūra
FM/MW, skaitmeninis derinimas
Dvigubas signalas
Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvas
Informacija apie orus jūsų rankose. „Philips“ laikrodis-radijas pateikia jums naujausią informaciją apie temperatūrą. Jo sumanus temperatūros jutiklis visada rodo lauko temperatūrą.
Atsipalaiduokite arba užmikite klausydami raminančių garsų. „Philips“ laikrodis-radijas turi įrašytų keletą atpalaiduojančios muzikos kūrinių. Paprasčiausiai pasirinkite lietaus garsus, vandenyno bangas, SPA muziką ar daugelį kitų ir mėgaukitės patogiai atsipalaidavę.
Atsižvelgiant į šiuolaikišką gyvenimo būdą, šis laikrodis-radijas turi dvigubo žadintuvo funkciją, kuri leidžia nustatyti skirtingus žadinimo laikus darbo dienoms ir savaitgaliams arba net keisti žadintuvo nustatymus poroms. Žadintuve gali būti nustatytas vienodas žadinimo laikas visai savaitei nuo pirmadienio iki sekmadienio. Arba galite nustatyti žadintuvą įsijungti anksti darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio ir leisti sau patinginiauti šeštadieniais bei sekmadieniais. Kad ir ką pasirinktumėte, ši patogi funkcija apsaugos nuo gaišaties keičiant žadintuvo laikus kiekvieną vakarą.
3.4
iš 5
5
Atsiliepimai
Maro
17/01/2017
Slovensko
Vynikajúci všestranný rádiobudík
Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
MARYO
30/11/2015
România
Detin acest produs !
Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Hubina
08/09/2013
Česká republika
Docela dobrý
Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním