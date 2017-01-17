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Nutraukta gamyba

Radijas-laikrodis su skaitmeniniu nustatymu

AJ7010/12

3.4

| (5) Atsiliepimai

Pabuskite

Šis stilingas „Philips“ laikrodis-radijas patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame įmontuotas radijas ir įrašyti gamtos garsai, todėl turite galimybę pasirinkti mėgiamą šaltinį. Temperatūros jutiklis visuomet rodo vidaus ir lauko temperatūrą.

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pažadinti gamtos garsų

Pabuskite

  • Vidaus / lauko temperatūra

  • FM/MW, skaitmeninis derinimas

  • Dvigubas signalas

  • Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvas

Rodoma ir kambario, ir lauko temperatūra

Rodoma ir kambario, ir lauko temperatūra

Informacija apie orus jūsų rankose. „Philips“ laikrodis-radijas pateikia jums naujausią informaciją apie temperatūrą. Jo sumanus temperatūros jutiklis visada rodo lauko temperatūrą.

Iš anksto įrašyta atpalaiduojanti muzika leis jums ramiai užmigti

Iš anksto įrašyta atpalaiduojanti muzika leis jums ramiai užmigti

Atsipalaiduokite arba užmikite klausydami raminančių garsų. „Philips“ laikrodis-radijas turi įrašytų keletą atpalaiduojančios muzikos kūrinių. Paprasčiausiai pasirinkite lietaus garsus, vandenyno bangas, SPA muziką ar daugelį kitų ir mėgaukitės patogiai atsipalaidavę.

Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui

Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui

Atsižvelgiant į šiuolaikišką gyvenimo būdą, šis laikrodis-radijas turi dvigubo žadintuvo funkciją, kuri leidžia nustatyti skirtingus žadinimo laikus darbo dienoms ir savaitgaliams arba net keisti žadintuvo nustatymus poroms. Žadintuve gali būti nustatytas vienodas žadinimo laikas visai savaitei nuo pirmadienio iki sekmadienio. Arba galite nustatyti žadintuvą įsijungti anksti darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio ir leisti sau patinginiauti šeštadieniais bei sekmadieniais. Kad ir ką pasirinktumėte, ši patogi funkcija apsaugos nuo gaišaties keičiant žadintuvo laikus kiekvieną vakarą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.4

iš 5

5

Atsiliepimai

2

17/01/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci všestranný rádiobudík

Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

30/11/2015

România

România

Detin acest produs !

Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Docela dobrý

Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.