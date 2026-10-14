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AJ7045D/12
Pabuskite nuo kokybiško garso, sklindančio iš „iPod“ / „iPhone“
Kiekvieną dieną pradėkite su mėgstama muzika iš „iPod“ ar „iPhone“, kurį galite prijungti per „Lightning“ jungtį. Ši daili „Philips“ prijungimo stotelė su integruotais „Bass Reflex“ garsiakalbiais atkuria aiškius, sodrius žemuosius dažnius ir galingą garsą.
su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
FM, du žadintuvo nustatymai
20 W
„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.
Naudodami „Philips“ universalų nuotolinio valdymo pultą dabar galite lengvai naršyti ir po savo „Philips“ muzikos sistemą, ir „iPod“ / „iPhone“ įrenginius ieškodami tarp šimtų dainų vienu paprastu nuotolinio valdymo pulto paspaudimu. Rodoma informacija, sugrupuota pagal atkūrimo sąrašus, albumus, atlikėjus, žanrus arba dainas, padės greitai ir paprastai ieškoti tarp šimtų failų. Ji leis naršyti viena ranka ir užtikrins nepakartojamus pojūčius.
Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.
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