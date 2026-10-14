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Nutraukta gamyba

prijungimo stotelė, skirta „iPod“ / „iPhone“

AJ7245D/12

Pabuskite su puikia muzika

Pradėkite dieną su „Philips“ prijungimo stotele. Joje įrengta „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema, garantuojanti sodrius žemuosius dažnius, 20W RMS išvestis ir „iPod“ / „iPhone“ prijungimo stotelė su „Lightning“ jungtimi. Mėgaukitės tobulesnėmis žadinimo ir radijo funkcijomis naudodami nemokamą „Philips“ programą.

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su šia „iPod“ / „iPhone“ prijungimo stotele

Pabuskite su puikia muzika

  • su „Lightning“ jungtimi

  • skirta „iPod“ / „iPhone“

  • FM, du žadintuvo nustatymai

  • 20 W, laiko ir žadintuvo palaikymas

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumuliatorius.

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

20W RMS bendra išvesties galia

20W RMS bendra išvesties galia

RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Techninės savybės

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