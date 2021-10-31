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Nutraukta gamyba
AJT5300W/12
„Bluetooth®“
Universalus įkrovimas
Dvigubas signalas
FM, skaitmeninis derinimas
„Bluetooth“ yra trumpo atstumo belaidžio ryšio technologija, kuri yra stabili ir suvartoja mažai energijos. Naudojantis šia technologija galima lengvai belaidžiu ryšiu prijungti kitus „Bluetooth“ įrenginius, todėl per „Bluetooth“ funkciją turinčius garsiakalbius galite leisti mėgstamus muzikos įrašus iš bet kokio išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio arba nešiojamojo kompiuterio, įskaitant „iPod“ arba „iPhone“.
Šis garsiakalbis turi USB prievadą, jeigu jūsų išmanusis telefonas namuose ar kelionėje išsikrovė, šio nešiojamojo garsiakalbio integruotas akumuliatorius galės įkrauti jūsų mobilųjį įrenginį.
Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Argumentai už
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Argumentai prieš
Можно сказать, что цена несколько высокая
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJT5300W Радіогодинник
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJT5300W Радіогодинник