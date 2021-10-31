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  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
  • Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.

Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas

AJT5300W/12

5
| (1) Apžvalga
Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.
Pradėkite dieną iki galo įkrovę prietaisą su AJT5300W. Šis laikrodis su radiju veikia ir kaip belaidis garsiakalbis, transliuojantis muziką į bet kurį „Bluetooth“ ryšiu veikiantį prietaisą. Naudodami įmontuotą laikiklį, kol miegate, įkrausite bet kurį išmanųjį telefoną „iPhone“ / „Android“
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Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.

  • „Bluetooth®“

  • Universalus įkrovimas

  • Dvigubas signalas

  • FM, skaitmeninis derinimas

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo atstumo belaidžio ryšio technologija, kuri yra stabili ir suvartoja mažai energijos. Naudojantis šia technologija galima lengvai belaidžiu ryšiu prijungti kitus „Bluetooth“ įrenginius, todėl per „Bluetooth“ funkciją turinčius garsiakalbius galite leisti mėgstamus muzikos įrašus iš bet kokio išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio arba nešiojamojo kompiuterio, įskaitant „iPod“ arba „iPhone“.

USB prievadas tinka visiems mobiliesiems įrenginiams įkrauti

USB prievadas tinka visiems mobiliesiems įrenginiams įkrauti

Šis garsiakalbis turi USB prievadą, jeigu jūsų išmanusis telefonas namuose ar kelionėje išsikrovė, šio nešiojamojo garsiakalbio integruotas akumuliatorius galės įkrauti jūsų mobilųjį įrenginį.

FM išankstinis funkcijų nustatymas

FM išankstinis funkcijų nustatymas

Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Argumentai už

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Argumentai prieš

Можно сказать, что цена несколько высокая

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJT5300W Радіогодинник

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJT5300W Радіогодинник

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