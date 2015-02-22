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Nutraukta gamyba
skirta „Android“
„Philips“ „FlexiDock“ puikiai tinka „Android“ sistemos telefonams. Jo unikalus dizainas sumaniai leidžia prijunti daugelį „Android“ sistemos telefonų – nesvarbu, ar telefono prijungimo lizdas yra apačioje, ant šono ar net viršuje. Tai primas tokio tipo išskirtinis lankstumas, susietas su skirtingų gamintojų pagamintais „Android“ sistemos telefonais, kurių „Micro USB“ ryšio lizdo padėtis ir orientacija nėra standartizuota. Be to, jungtis yra puikiai reguliuojama ir gali laikyti jūsų „Android" telefoną tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje garsiakalbio centre.
„Philips DockStudio“ programa suteikia daugybę unikalių funkcijų prijungiamiems garsiakalbiams. Galite klausytis tūkstančių interneto radijo stočių visame pasaulyje, naršyti savo muzikos kolekciją ir dalytis savo klausoma muzika su draugais per „FaceBook“, arba atlikėjų nuotraukomis per „Flickr“. Programa turi „Songbird“ muzikos funkciją, todėl galite atrasti, atkurti ir sinchronizuoti muziką tarp kompiuterio ir „Android“ įrenginių. Laikrodžio režimu programa leidžia nustatyti keletą muzikinių žadintuvo signalų ir pateikia atnaujintus orų prognozės pranešimus. Visiškai nemokamai programą galite atsisiųsti iš „Google play“.
Klausykite savo mėgstamų dainų per puikų garsą skleidžiantį garsiakalbį. Šis prijungiamas garsiakalbis atkuria muziką iš jūsų „Android“ įrenginių per „Bluetooth“. Paprasčiausiai atsisiųskite nemokamą „Philips DockStudio“ programą, ir „Bluetooth“ automatiškai įsijungs ir užmegs ryšį, kai jūsų įrenginys bus prijungtas. Galėsite itin patogiai mėgautis galingu ir išskirtiniu garsu. Vargu ar dar kas taip puikiai skamba.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
honza2
22/02/2015
Česká republika
ok
me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Drakon17
08/09/2013
Česká republika
Užitečné a praktické zařízení
Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®