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  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
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  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
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  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
  • Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai

Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema su „Bluetooth®“

AS111/12

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
Klausykite puikaus šios „Philips“ prijungimo stotelės AS111/12 skleidžiamo garso, o ji įkraus jūsų „Android“ telefoną ir automatiškai sinchronizuos savo laikrodį su jūsų įrenginiu. Taip pat pridedama programa „Songbird“, sinchronizuojanti telefono ir kompiuterio muziką.
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su šia garsiakalbių sistema

Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai

  • skirta „Android“

Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka prijungti ir įkrauti „Android“ telefoną

Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka prijungti ir įkrauti „Android“ telefoną

„Philips“ „FlexiDock“ puikiai tinka „Android“ sistemos telefonams. Jo unikalus dizainas sumaniai leidžia prijunti daugelį „Android“ sistemos telefonų – nesvarbu, ar telefono prijungimo lizdas yra apačioje, ant šono ar net viršuje. Tai primas tokio tipo išskirtinis lankstumas, susietas su skirtingų gamintojų pagamintais „Android“ sistemos telefonais, kurių „Micro USB“ ryšio lizdo padėtis ir orientacija nėra standartizuota. Be to, jungtis yra puikiai reguliuojama ir gali laikyti jūsų „Android" telefoną tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje garsiakalbio centre.

Naudodamiesi nemokama „DockStudio“ programa, galite atrasti muziką ir ja dalytis bei naudoti daug kitų funkcijų

Naudodamiesi nemokama „DockStudio“ programa, galite atrasti muziką ir ja dalytis bei naudoti daug kitų funkcijų

„Philips DockStudio“ programa suteikia daugybę unikalių funkcijų prijungiamiems garsiakalbiams. Galite klausytis tūkstančių interneto radijo stočių visame pasaulyje, naršyti savo muzikos kolekciją ir dalytis savo klausoma muzika su draugais per „FaceBook“, arba atlikėjų nuotraukomis per „Flickr“. Programa turi „Songbird“ muzikos funkciją, todėl galite atrasti, atkurti ir sinchronizuoti muziką tarp kompiuterio ir „Android“ įrenginių. Laikrodžio režimu programa leidžia nustatyti keletą muzikinių žadintuvo signalų ir pateikia atnaujintus orų prognozės pranešimus. Visiškai nemokamai programą galite atsisiųsti iš „Google play“.

„Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas iš „Android“ įrenginių

„Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas iš „Android“ įrenginių

Klausykite savo mėgstamų dainų per puikų garsą skleidžiantį garsiakalbį. Šis prijungiamas garsiakalbis atkuria muziką iš jūsų „Android“ įrenginių per „Bluetooth“. Paprasčiausiai atsisiųskite nemokamą „Philips DockStudio“ programą, ir „Bluetooth“ automatiškai įsijungs ir užmegs ryšį, kai jūsų įrenginys bus prijungtas. Galėsite itin patogiai mėgautis galingu ir išskirtiniu garsu. Vargu ar dar kas taip puikiai skamba.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

22/02/2015

Česká republika

Česká republika

ok

me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Užitečné a praktické zařízení

Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.