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AS130/12
Leiskite muziką ir įkraukite savo „Android“ telefoną
Naudojant „Bluetooth“ ryšį per AS130 garsiakalbį galima leisti aukštos kokybės muziką ir akimirksniu įkrauti „Android“ telefoną.
„Bluetooth®“
skirta „Android“
6W
Patobulinta „Philips“„FlexiDock“ versija turi mikro USB jungtį, puikiai tinkančia bet kuriam „Android“ telefonui. Dėl dailaus ir suapvalinto jungties dizaino, doko mechanizmas puikiai tinka bet kuriam „Android“ telefonui. Garantuojamas maksimalus pritaikomumas. Tiesiog pastumkite jungtį į kairę arba dešinę, arba pasukite, kad ji atitiktų jūsų telefono mikro USB prievado vietą arba orientaciją. Toks išskirtinis lankstumas leis naudoti skirtingų gamintojų „Android“ telefonus, kurių mikro USB jungties padėtis ir orientacija nėra standartinė.
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
Atsisiuntę „Philips Bluetooth Audio Connect“ valdiklį iš „Goggle Play“ galėsite prijungti ir susieti savo mobilųjį įrenginį su bet kuriuo „Philips“ garso įrenginiu, palaikančiu „Bluetooth“. Bakstelėkite valdiklį ir automatiškai pridėkite, susiekite ir prijunkite jį prie bet kokio „Philips“ garso įrenginio, palaikančio „Bluetooth“. Susieję įrenginius galite pervardyti ir keisti piktogramas. Turėdami šį valdiklį galėsite naudoti kelis „Philips“ garso įrenginius ir lengvai perjungti skirtingus „Bluetooth“ įrenginius. Bakstelėję pasirinkite pageidaujamą „Philips“ garso įrenginį ir pradėkite klausytis.
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