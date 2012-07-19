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Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema su „Bluetooth®“

AS351/12

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai

Stilinga „Philips“ garsiakalbių sistema AS351/12 atkuria nuostabų garsą. Prijunkite „Android“ telefoną, įkraukite jį ir leiskite muziką, o per USB jungtį įkraukite antrą įrenginį. Garsiakalbyje įdiegta „Songbird“ funkcija, kuri leidžia patogiai sinchronizuoti telefoną ir kompiuterį.

Peržiūrėti visas naudas

su šia garsiakalbių sistema

Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai

  • skirta „Android“

Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka prijungti ir įkrauti „Android“ telefoną

Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka prijungti ir įkrauti „Android“ telefoną

„Philips“ „FlexiDock“ puikiai tinka „Android“ sistemos telefonams. Jo unikalus dizainas sumaniai leidžia prijunti daugelį „Android“ sistemos telefonų – nesvarbu, ar telefono prijungimo lizdas yra apačioje, ant šono ar net viršuje. Tai primas tokio tipo išskirtinis lankstumas, susietas su skirtingų gamintojų pagamintais „Android“ sistemos telefonais, kurių „Micro USB“ ryšio lizdo padėtis ir orientacija nėra standartizuota. Be to, jungtis yra puikiai reguliuojama ir gali laikyti jūsų „Android" telefoną tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje garsiakalbio centre.

„Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas iš „Android“ įrenginių

„Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas iš „Android“ įrenginių

Klausykite savo mėgstamų dainų per puikų garsą skleidžiantį garsiakalbį. Šis prijungiamas garsiakalbis atkuria muziką iš jūsų „Android“ įrenginių per „Bluetooth“. Paprasčiausiai atsisiųskite nemokamą „Philips DockStudio“ programą, ir „Bluetooth“ automatiškai įsijungs ir užmegs ryšį, kai jūsų įrenginys bus prijungtas. Galėsite itin patogiai mėgautis galingu ir išskirtiniu garsu. Vargu ar dar kas taip puikiai skamba.

Įkraukite antrąjį mobilų prietaisą su USB

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

19/07/2012

Polska

Polska

Sprzęt wart polecenia z uwagi na funkcjonalność i łatwość użytkowania.

Głośnik ze stacją dokującą to bardzo przydatne małe urządzenie, które może ułatwić życie niejednemu użytkownikowi. Philips AS351/12 to stacja dokująca, do której pasują doskonale urządzenia z systemem Android. W moim przypadku jest to smartfon, którego podłączam do stacji i już mogę korzystać z jej funkcjonalności. Generalnie głośnik wykonany jest solidnie, z dobrej jakości materiałów. Przydatną jego funkcją jest możliwość podłączenia zarówno do zasilania sieciowego, jak i korzystania z zasilania bateriami, dzięki czemu można zabierać stację w różne miejsca ze sobą. Stacja jest funkcjonalna. Dzięki oprogramowaniu Fidelio, które instalujemy w telefonie możemy korzystać m.in. z radia internetowego, odtwarzania muzyki bezpośrednio z telefonu, odtwarzania wideo z telefonu, czy też z zegara i wielofunkcyjnego budzika. Dzięki możliwości połączenia smartfona ze stacją poprzez Bluetooth można stację przenosić w różne miejsca w domu, co jest bardzo przydatne. Ja korzystałam z tej możliwości by móc w każdej chwili odtworzyć mojemu synkowi kołysanki wgrane do smartfona, a gdy już nie było to potrzebne szybko przełączyć sprzęt np. na radio internetowe. Obsługa sprzętu jest intuicyjna. Głośnik może umilić i ułatwić życie młodym mamom, które tak jak ja nie mają chwili na słuchanie muzyki, a dzięki stacji jest to możliwe, bo łatwo i szybko można ją włączyć. Mamy mogą zabrać stację ze sobą do wózka na spacer z dzieckiem lub umilić dziecku czas podczas zabawy w ogródku, gdy jest piękna pogoda. Istotna jest też możliwość jednoczesnego ładowania baterii telefonu podczas korzystania ze stacji. Jest to bardzo korzystna funkcja gdyż wiadomo, że smartfony bardzo szybko się rozładowują. Głośnik ze stacją dokującą Philips AS351/12 oceniam pozytywnie. Jest to sprzęt wart polecenia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt o wielu dobrych funkcjach.

Produkt o wielu dobrych funkcjach. Szczególnie jako ładowarka Androida. Ładny wygląd.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

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