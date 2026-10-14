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Nutraukta gamyba

belaidžio grotuvo dokas

AS360/12

Leiskite muziką ir įkraukite savo „Android“ telefoną

Šis AS360 garsiakalbis atkuria stulbinamą garsą ir puikiai atrodo. Transliuokite muziką iš telefono belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu ir klausykitės nevaržomi. Prijunkite ir greitai įkraukite šį arba antrą įrenginį per USB.

Peržiūrėti visas naudas

Leiskite muziką ir įkraukite savo „Android“ telefoną

  • „Bluetooth®“

  • skirta „Android“

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

  • 10 W, maitinimas iš baterijos ar tinklo

Paprastas „Bluetooth“ susiejimo valdiklis skirtas „Android“ telefonui

Atsisiuntę „Philips Bluetooth Audio Connect“ valdiklį iš „Goggle Play“ galėsite prijungti ir susieti savo mobilųjį įrenginį su bet kuriuo „Philips“ garso įrenginiu, palaikančiu „Bluetooth“. Bakstelėkite valdiklį ir automatiškai pridėkite, susiekite ir prijunkite jį prie bet kokio „Philips“ garso įrenginio, palaikančio „Bluetooth“. Susieję įrenginius galite pervardyti ir keisti piktogramas. Turėdami šį valdiklį galėsite naudoti kelis „Philips“ garso įrenginius ir lengvai perjungti skirtingus „Bluetooth“ įrenginius. Bakstelėję pasirinkite pageidaujamą „Philips“ garso įrenginį ir pradėkite klausytis.

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Aukštos kokybės belaidis „Bluetooth®-aptX®“ muzikos transliavimas

Naudojant pažangias technologijas, garso transliavimas per „Bluetooth®“ pasiekia kitą lygį. Standartinis „Bluetooth®“ garsas naudoja SBC kodeką skirtą perduoti garsą, todėl klausytojai kartais lieka nusivylę ir nepatenkinti. „Philips“ garsiakalbis sukurtas naudojant pažangią belaidę „Bluetooth®-aptX®“ technologiją, kuri leis mėgautis sodriu, galingu ir aiškiu garsu. Suderinamas su naujausiais „Android™“ išmaniaisiais telefonais, planšetėmis ir kitais įrenginiais, „Philips“ užtikrina garso kokybę, kurios tikitės. Belaidėmis technologijomis transliuojama muzika dar niekada taip puikiai neskambėjo.

Techninės savybės

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