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Nutraukta gamyba

belaidžio grotuvo dokas

AS860/10

Leiskite muziką ir įkraukite savo „Android“ telefoną

Prijunkite ir įkraukite „Android“ telefoną ir mėgaukitės nepriekaištinga garso kokybe per AS860 prijungiamą garsiakalbį. Palietę garsiakalbį NFC palaikančiu išmaniuoju telefonu galėsite lengvai paleisite „Bluetooth“ siejimą ir be vargo transliuosite muziką.

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Leiskite muziką ir įkraukite savo „Android“ telefoną

  • skirta „Android“

  • „Bluetooth“

Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu

Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka bet kuriam „Android“ telefonui

Patobulinta „Philips“„FlexiDock“ versija turi mikro USB jungtį, puikiai tinkančia bet kuriam „Android“ telefonui. Dėl dailaus ir suapvalinto jungties dizaino, doko mechanizmas puikiai tinka bet kuriam „Android“ telefonui. Garantuojamas maksimalus pritaikomumas. Tiesiog pastumkite jungtį į kairę arba dešinę, arba pasukite, kad ji atitiktų jūsų telefono mikro USB prievado vietą arba orientaciją. Toks išskirtinis lankstumas leis naudoti skirtingų gamintojų „Android“ telefonus, kurių mikro USB jungties padėtis ir orientacija nėra standartinė.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

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