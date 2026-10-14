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AS860/10
Leiskite muziką ir įkraukite savo „Android“ telefoną
Prijunkite ir įkraukite „Android“ telefoną ir mėgaukitės nepriekaištinga garso kokybe per AS860 prijungiamą garsiakalbį. Palietę garsiakalbį NFC palaikančiu išmaniuoju telefonu galėsite lengvai paleisite „Bluetooth“ siejimą ir be vargo transliuosite muziką.
skirta „Android“
„Bluetooth“
Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.
Patobulinta „Philips“„FlexiDock“ versija turi mikro USB jungtį, puikiai tinkančia bet kuriam „Android“ telefonui. Dėl dailaus ir suapvalinto jungties dizaino, doko mechanizmas puikiai tinka bet kuriam „Android“ telefonui. Garantuojamas maksimalus pritaikomumas. Tiesiog pastumkite jungtį į kairę arba dešinę, arba pasukite, kad ji atitiktų jūsų telefono mikro USB prievado vietą arba orientaciją. Toks išskirtinis lankstumas leis naudoti skirtingų gamintojų „Android“ telefonus, kurių mikro USB jungties padėtis ir orientacija nėra standartinė.
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
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