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  • Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte
  • Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte
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  • Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte

Nutraukta gamyba

belaidis nešiojamasis garsiakalbis

AT10/00

4.3
| (13) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte
Klausykitės muzikos per šį kompaktišką ir nešiojamą „Philips“ universalų garsiakalbį. Tiesiog pasirinkite muzikos šaltinį (FM radiją, garso įvestį, USB ar SD kortelę), kurio muziką transliuosite belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu! Įkraunama baterija suteikia laisvę muzikos klausyti visur
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Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte

  • „Bluetooth®“

  • „USB Direct“

  • SD

  • FM skaitmeninis imtuvas

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

FM imtuvas leis mėgautis radijo programomis

0

„USB Direct“ ir SD kortelės lizdas leis atkurti MP3 muziką

„USB Direct“ ir SD kortelės lizdas leis atkurti MP3 muziką

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.3

iš 5

13

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

15/08/2016

Polska

Polska

Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.

Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Bajka

W pracy przetrzyma cały dzień tylko troszeczkę za cicho gra jak dla mnie. Super produkt takiego szukałem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

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