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Nutraukta gamyba
„Bluetooth®“
„USB Direct“
SD
FM skaitmeninis imtuvas
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
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4.3
iš 5
13
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
qqrydza
05/01/2018
Polska
polecam
fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Kris77
15/08/2016
Polska
Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.
Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Buuuuuuuuuu
14/06/2016
Polska
Bajka
W pracy przetrzyma cały dzień tylko troszeczkę za cicho gra jak dla mnie. Super produkt takiego szukałem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy