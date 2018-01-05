Wspaniały, przenośny odtwarzacz, umożliwiający słuchanie muzyki z wielu różnych mediów (radio, USB, karta SD, dowolne urządzenie podpięte poprzez kabel AUX lub bluetooth). Co mi się w nim podoba: przyjemny dla oka design, intuicyjna obsługa, maksymalna przenośność sprzętu (wbudowany akumulator, bardzo małe gabaryty), naprawdę atrakcyjna cena w stosunku do możliwości urządzenia. Co mi przeszkadza: utwory zapisane na karcie SD odtwarzane są w trudnej do odgadnięcia kolejności - nie jest to ani zgodne z nazwami plików ani katalogów, w których się znajdują. Szkoda też, że urządzenie nie wyświetla tagów MP3. Przydałaby się też możliwość wybrania dokładnie jednego katalogu, który ma być odtwarzany. Brakuje mi ponadto equalizera lub choćby możliwości regulacji basów i sopranów. Ale za tę cenę nie można oczekiwać sprzętu audiofilskiego.