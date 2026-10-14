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Nutraukta gamyba

A1 belaidė „Hi-Fi“ sąsaja

AW1000/10

Visi muzikos įrašai aukštos kokybės garsu. Belaidžiu būdu.

Prijungus prie jūsų „Hi-Fi“ sistemos, „Philips Fidelio“ belaidė „Hi-Fi“ sąsaja jūsų kambarį užpildys debesies muzikos kolekcija ir interneto radijo stočių transliacijomis. Naudodamiesi nešiojamuoju „Apple“ arba „Android“ įrenginiu naršykite ir žaiskite.

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Sužavėti garsų

Visi muzikos įrašai aukštos kokybės garsu. Belaidžiu būdu.

  • Paverskite „Hi-Fi“ belaide sistema

  • Skait. išvestis ir analoginė išv./įv.

Mėgaukitės interneto muzikos paslaugų pasauliu

Mėgaukitės interneto muzikos paslaugų pasauliu

Vienas geriausių būdų mėgautis muzikos įvairove, įskaitant naujausius kūrinius, – įsigyti muzikos paslaugų abonementą. Be to, galite pasiekti muziką bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje, jeigu tik yra interneto ryšys. Naudojant „Philips“ belaidį „Hi-Fi“, jūs jums net nereikia įjungti kompiuterio, kad galėtumėte mėgautis interneto muzikos paslaugomis.

Maksimalus patogumas dėl lengvo nustatymo

Maksimalus patogumas dėl lengvo nustatymo

Maksimalus patogumas, paprastas nustatymas. Supaprastintas įdiegimas – supaprastinto diegimo gaminys

Muzikos srautinio perdavimo per UPnP palaikymas

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. „Napster“ yra prieinamas tik Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.