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AW1000/10
Visi muzikos įrašai aukštos kokybės garsu. Belaidžiu būdu.
Prijungus prie jūsų „Hi-Fi“ sistemos, „Philips Fidelio“ belaidė „Hi-Fi“ sąsaja jūsų kambarį užpildys debesies muzikos kolekcija ir interneto radijo stočių transliacijomis. Naudodamiesi nešiojamuoju „Apple“ arba „Android“ įrenginiu naršykite ir žaiskite.
Paverskite „Hi-Fi“ belaide sistema
Skait. išvestis ir analoginė išv./įv.
Vienas geriausių būdų mėgautis muzikos įvairove, įskaitant naujausius kūrinius, – įsigyti muzikos paslaugų abonementą. Be to, galite pasiekti muziką bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje, jeigu tik yra interneto ryšys. Naudojant „Philips“ belaidį „Hi-Fi“, jūs jums net nereikia įjungti kompiuterio, kad galėtumėte mėgautis interneto muzikos paslaugomis.
Maksimalus patogumas, paprastas nustatymas. Supaprastintas įdiegimas – supaprastinto diegimo gaminys
Atsiliepimai
„Napster“ yra prieinamas tik Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.