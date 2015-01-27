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Nutraukta gamyba

A9 belaidžiai „Hi-Fi“ garsiakalbiai

AW9000/10

2.5

| (2) Atsiliepimai

Visi muzikos įrašai aukštos kokybės garsu. Belaidžiu būdu.

Klausykitės visos savo muzikos belaidžiu būdu, aukštos kokybės garsu per „Philips Fidelio“ belaidžius „Hi-Fi“ garsiakalbius. 6 „Hi-Fi“ difuzoriai perteiks galingą garsą ir sukurs išskirtinį stereoefektą.

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Sužavėti garsų

Visi muzikos įrašai aukštos kokybės garsu. Belaidžiu būdu.

  • Aukštos kokybės stereofoninis garsas

  • 100 W, 6 „Hi-Fi“ garsiakalbiai

  • Skaitmeninė ir analoginė įvestis

Skaitmeninė ir analoginė įvestys suteikia daugiau lankstumo

Skaitmeninė ir analoginė įvestys suteikia daugiau lankstumo

Skaitmeninė ir analoginė garso įvestys – ne tik belaidžio perdavimo galimybės, bet ir daugiau parinkčių. Prijunkite televizorių, „Blu-ray“ leistuvą, žaidimų kompiuterį ar kitą medijos leistuvą ir mėgaukitės jų didelio tikslumo garsu per „Philips“ garsiakalbius

Greita ir paprasta nustatyti

Kiekvienas gali įrengti „Fidelio“ belaidžius „Hi-Fi“ garsiakalbius – jums nereikia būti technikos ekspertu, kad išimtumėte juos iš dėžutės ir paleistumėte per 5 minutes. Mes norime, kad pradėtumėte mėgautis „Fidelio“ garsiakalbiais kuo greičiau, štai kodėl mes taip stengėmės užtikrinti, kad galėtumėte juos įrengti keliais paprastais veiksmais. Iš esmės „Fidelio“ sistema jums netgi pateiks draugiškus ir aiškius nurodymus.

Kampinis garsiakalbis – plačiau sklindantis stereofoninis garsas

Kampinis garsiakalbis – plačiau sklindantis stereofoninis garsas

Garsiakalbiai turi specialiu kampu įmontuotus profesionalios kategorijos „Hi-Fi“ spinduolius, kurie skleidžia platų ir užliejantį „SoundStage“ garsą. Spinduolių išdėstymas užtikrina nesulyginamą dinamiško garso kokybę, nesvarbu, kurioje kambario vietoje esate. O dėl unikalaus dizaino garsiakalbiai nepastebimai prisiderins prie interjero.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.5

iš 5

2

Atsiliepimai

5
4
1

27/01/2015

Polska

Polska

Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi

Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.

Ši apžvalga buvo parašyta apie AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Ši apžvalga buvo parašyta apie AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

05/01/2015

Polska

Polska

Kiepski firmware

Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.

Ši apžvalga buvo parašyta apie AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Ši apžvalga buvo parašyta apie AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

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Atsakomybės apribojimai

  1. „Napster“ yra prieinamas tik Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.