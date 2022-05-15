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Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos muzikos malonumams.
CD
Kasetė
„Philips“ gamina produktus, kuriuos visada galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių diskų. Garso sistema suteikia galimybę mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.
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„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MogućiKupac
15/05/2022
Hrvatska
Zanimanje za univerzalno i zabavu!
Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.
Argumentai už
Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.
Argumentai prieš
Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1027 CD Soundmachine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1027 CD Soundmachine