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Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ1027/12

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos muzikos malonumams.

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Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

  • CD

  • Kasetė

Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

„Philips“ gamina produktus, kuriuos visada galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių diskų. Garso sistema suteikia galimybę mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.

Automatinio sustabdymo kasetės dėklas

Automatinio sustabdymo kasetės dėklas

0

CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika

CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika

„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

15/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zanimanje za univerzalno i zabavu!

Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.

Argumentai už

Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.

Argumentai prieš

Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1027 CD Soundmachine

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1027 CD Soundmachine

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