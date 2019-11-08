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Nutraukta gamyba
CD
kasetė
„Philips“ gamina gaminius, kuriuos galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių diskų. Su šia garso sistema galėsite mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.
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Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
KERNOW55
08/11/2019
Eesti
Sellel tootel on suurepärased omadused
Kõik vajalik üheskoos! Nüüd ei peagi minu varasemalt ostetud väärtuslikud ning mulle vajalikud kassetid ja CD-id minema ajaloo prügikasti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ127 CD Soundmachine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ127 CD Soundmachine
GoatGamer69
16/09/2020
България
80000000000000 от 10
Прекрасен уред! Прави страхотен звук! Най_добрата пропорция качество и количество!
Argumentai už
много са (няма да се съберат)
Argumentai prieš
никакви
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ127 CD радиокасетофон
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ127 CD радиокасетофон