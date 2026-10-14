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Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ1/12

KLAUSYKITE MUZIKOS . GARSIAI . VISUR

„Philips“ AZ1 galingai atkuria radijo transliacijas ir muziką iš „iPhone“ / „iPad“ / „iPod“, CD diskų ir bet kurio „Bluetooth“ įrenginio. Naudojant NFC siejimą vienu palietimu dar nebuvo taip lengva transliuoti muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth“. Prijunkite mikrofoną ar gitarą ir pasinerkite į asmeninę muzikos sesiją.

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naudodami belaidį srautinį muzikos perdavimą per „Bluetooth“

KLAUSYKITE MUZIKOS . GARSIAI . VISUR

  • „Bluetooth®“ ir NFC

  • CD, MP3-CD, FM

  • Atkūrimo / įkrovimo USB stotelė

  • 40 W, mikrofono ir gitaros įvestis

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Transliuokite muziką per „Bluetooth™“ belaidžiu būdu iš bet kurio išmaniojo telefono

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika ar vaizdo įrašų garsu.

Nešiojimo dirželis ir tvirta konstrukcija – kad būtų patogu nešiotis

Pritvirtinkite nešiojimo dirželį, užsimeskite ant peties ir pirmyn. AZ1 matmenys neviršija rankinio bagažo matmenų, todėl keliaukite ir demonstruokite savo įgūdžius užsienyje. Dėl tvirtos konstrukcijos įrenginį galima neštis iš vieno vakarėlio į kitą, jį galima naudoti lauke ir patalpose, o norint apsaugoti nenaudojamą įrenginį jo valdymo skydą galima apversti.

Techninės savybės

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