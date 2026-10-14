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AZ1/12
KLAUSYKITE MUZIKOS . GARSIAI . VISUR
„Philips“ AZ1 galingai atkuria radijo transliacijas ir muziką iš „iPhone“ / „iPad“ / „iPod“, CD diskų ir bet kurio „Bluetooth“ įrenginio. Naudojant NFC siejimą vienu palietimu dar nebuvo taip lengva transliuoti muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth“. Prijunkite mikrofoną ar gitarą ir pasinerkite į asmeninę muzikos sesiją.
„Bluetooth®“ ir NFC
CD, MP3-CD, FM
Atkūrimo / įkrovimo USB stotelė
40 W, mikrofono ir gitaros įvestis
Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika ar vaizdo įrašų garsu.
Pritvirtinkite nešiojimo dirželį, užsimeskite ant peties ir pirmyn. AZ1 matmenys neviršija rankinio bagažo matmenų, todėl keliaukite ir demonstruokite savo įgūdžius užsienyje. Dėl tvirtos konstrukcijos įrenginį galima neštis iš vieno vakarėlio į kitą, jį galima naudoti lauke ir patalpose, o norint apsaugoti nenaudojamą įrenginį jo valdymo skydą galima apversti.
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