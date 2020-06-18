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  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ318B/12

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
Norite mėgautis muzikos kolekcijomis iš nešiojamojo muzikos grotuvo be ausinių? Prijunkite „USB Direct“ lizdą prie „Philips“ CD grotuvo ir klausykitės mėgstamų skaitmeninių muzikos įrašų per galingus garsiakalbius – bet kada ir bet kur.
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Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

  • Kompaktiškas dizainas

  • USB

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.

20 iš anksto nustatytų stočių

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Страхотен малък и компактен.

Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.

Argumentai už

Малък, но силен и кристален звък

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ318B CD радиокасетофон

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ318B CD радиокасетофон

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