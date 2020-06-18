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Nutraukta gamyba
Kompaktiškas dizainas
USB
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Fen_philips
18/06/2020
България
Страхотен малък и компактен.
Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.
Argumentai už
Малък, но силен и кристален звък
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ318B CD радиокасетофон
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ318B CD радиокасетофон