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Nutraukta gamyba
AZ700T/12
„Bluetooth®“ ir NFC
„USB Direct“
12 W
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.
3.9
iš 5
17
Atsiliepimai
Andrew59
28/08/2020
Polska
Philips na każdą okazję.
Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,
Argumentai už
Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.
Argumentai prieš
pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ700T Boombox CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ700T Boombox CD
Stanley53
30/06/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Rewelacja
Super sprzęt za przyzwoitą cenę, wspaniałe parametry dźwiękowe oraz nowoczesny design
Argumentai už
kompaktowy wygląd; jakość dzwięku
Argumentai prieš
słaby pilot - nie zawsze radio reaguje na sygnały z pilota
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ700T Boombox CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ700T Boombox CD
Lukasz8520
01/05/2016
Polska
Radioodtwarzacz super leć parę małych kropek na minus
Radioodtwarzacz super ale małymi wadami to w pomieszczeniu mało rozgłośni "znajduje" i pokrywa otwarzacz a i wyświetlacz mało odporna na zarysowania od nawet miękkiej ściereczki podświatło je widać. Ale reszta super .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ700T Boombox CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ700T Boombox CD