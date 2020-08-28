GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami
  • Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami
  • Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami
  • Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami
  • Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami
  • Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami
  • Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami
  • Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami

Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ700T/12

3.9
| (17) Atsiliepimai
Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami
Nešiojamas „Philips“ CD grotuvas – tai galinga garso sistema, kurią galite pasiimti su savimi. Ji transliuoja muziką per belaidį „Bluetooth“ ryšį, naudojantį NFC technologiją, įjungiamą vos vienu palietimu. Arba leiskite muziką iš USB, CD ir MP3-CD.
Peržiūrėti visas naudas

Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami

  • „Bluetooth®“ ir NFC

  • „USB Direct“

  • 12 W

Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono

Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu

Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

„USB Direct“ MP3 muzikos perklausai

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.9

iš 5

17

Atsiliepimai

2

28/08/2020

Polska

Polska

Philips na każdą okazję.

Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,

Argumentai už

Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.

Argumentai prieš

pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ700T Boombox CD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ700T Boombox CD

30/06/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Rewelacja

Super sprzęt za przyzwoitą cenę, wspaniałe parametry dźwiękowe oraz nowoczesny design

Argumentai už

kompaktowy wygląd; jakość dzwięku

Argumentai prieš

słaby pilot - nie zawsze radio reaguje na sygnały z pilota

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ700T Boombox CD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ700T Boombox CD

01/05/2016

Polska

Polska

Radioodtwarzacz super leć parę małych kropek na minus

Radioodtwarzacz super ale małymi wadami to w pomieszczeniu mało rozgłośni "znajduje" i pokrywa otwarzacz a i wyświetlacz mało odporna na zarysowania od nawet miękkiej ściereczki podświatło je widać. Ale reszta super .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ700T Boombox CD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ700T Boombox CD

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.