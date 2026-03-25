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Nauja
Šviežiai sumaltos pupelės suteikia geriausią kavos aromatą ir skonį.
Tiesiog perbraukite rankeną. „Baristina" automatiškai sumalą, sutankina ir paruošia jūsų kavą.
Nuimkite filtrą. Nuplaukite jį. Tai viskas – galite mėgautis!
Pakankamai kompaktiškas bet kuriai virtuvei, pakankamai galingas baristų stiliaus kavai
16 barų slėgio siurblys išlaisvina visą pupelių skonį jūsų espreso.
Šviežiai sumaltos pupelės suteikia geriausią kavos aromatą ir skonį. Pupelių malimas prieš pat ruošiant jūsų kasdienę puodelį paverčia kažkuo ypatingu. Tai skirtumas tarp kavos ir tikrai geros kavos.
Tiesiog perbraukite rankeną. „Baristina“ automatiškai sumalą, sutankina ir paruošia jūsų kavą. Nereikia jokių baristų įgūdžių. Viskas pasirūpinta, todėl galite tiesiog atsipalaiduoti ir mėgautis espreso ar lungo.
Nuimkite filtrą. Nuplaukite jį. Tai viskas. „Baristina“ valymą padaro greitą ir paprastą. Jokių sudėtingų veiksmų – sukurta paprastumui ir patogumui.
4.8
iš 5
152
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Kamil Drwal MF.
25/03/2026
Polska
Doskonałe podwójne espresso
Kupiłem Baristinę dwa miesiące temu. Jestem bardzo zadowolony, nie lubię wydziwiać z kawą dlatego jestem zwolennikiem espresso lub podwójnego espresso. Teraz rano mam szybko mocną i aromatyczną kawę, która stawia mnie na nogi. Mega polecam Kamil.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baristina BAR301/66 Espresso machine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baristina BAR301/66 Espresso machine
JH19
09/01/2026
Polska
Super ekspresik!
To mój drugi express Philipsa, pierwszy był niezawodny, nie miałam z nim żadnych problemów, niemniej był trochę za duży do małej kuchni, szczególnie, że pije tylko czarna kawę. Wymiana na Baristine okazała się strzałem w 10, mały, cichy, zgrabny i banalnie prosty w obsłudze. Bardzo polecam, jestem zdecydowanie zadowolona z zakupu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baristina BAR301/06 Espresso machine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baristina BAR301/06 Espresso machine
PEGGpipeline
05/01/2026
Polska
Baristina
Znakomity ekspres kolbowy, prosta obsługa i eksploatacja. Pyszna kawa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baristina BAR301/02 Espresso machine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baristina BAR301/02 Espresso machine
A+ energijos etiketė pagal Šveicarijos energijos vartojimo efektyvumo standartus.
Išskyrus dalis, kurios liečiasi su vandeniu ir kava.