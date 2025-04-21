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  • Tobulai suputokite pieną
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  • Tobulai suputokite pieną
  • Tobulai suputokite pieną
  • Tobulai suputokite pieną
  • Tobulai suputokite pieną
  • Tobulai suputokite pieną
  • Tobulai suputokite pieną
  • Tobulai suputokite pieną
  • Tobulai suputokite pieną
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  • Tobulai suputokite pieną
  • Tobulai suputokite pieną
  • Tobulai suputokite pieną
  • Tobulai suputokite pieną
  • Tobulai suputokite pieną
  • Tobulai suputokite pieną
  • Tobulai suputokite pieną

Nauja

BaristinaPieno putų plakiklis

BAR311/00

5
| (45) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Tobulai suputokite pieną
Mūsų specialus „Baristina" pieno putų plakiklis per kelias sekundes suplaką karštą ir šaltą pieną, todėl lengvai paruošite bet kokį jūsų pageidaujamą kavos stilių – paprastas naudoti ir itin lengvai valomas.
Peržiūrėti visas naudas

Veikia su karštu ir šaltu, pieniniu ir nepieniniu pienu

Tobulai suputokite pieną

  • Pieno balta

Smulkioms putoms

Smulkioms putoms

Nustatyta ideali temperatūra ir greitis, kad sukurtumėte puikiausias storas, smulkias putas.

Karšta arba šalta

Karšta arba šalta

Nustatykite karštą arba šaltą temperatūrą ir meistriškai paruoškite bet kokio stiliaus kavą – nuo latte macchiato iki šaltos.

Bet koks pienas, bet kada

Bet koks pienas, bet kada

Sukuria geriausias įmanomas putas su įvairių rūšių pienu ir augalinėmis alternatyvomis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

45

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

21/04/2025

Polska

Polska

Poczuj się jak barista będąc amatorem

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Czy można co rano mieć w domu kawkę, która będzie smakowała, jak ta z drogiej kawiarni? Owszem, można, i to bez wydawania dużej kwoty pieniędzy. A jak podliczę sobie, ile do tej pory wydawałem na kawę na mieście, to zastanawiam się, dlaczego kolbowy ekspres Philips nie zagościł w mojej kuchni już wcześniej. Kawa z tego ekspresu jest niesamowicie smaczna, do tego idealnie spienione mleko. A wszystko to nie wymaga więcej niż 2-3 minuty czasu. W dodatku obsługa ekspresu jest bajecznie prosta i nie wymaga studiowania długiej instrukcji. #testowaniePhilips #testujprodukty.pl

Ši apžvalga buvo parašyta apie Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

Ši apžvalga buvo parašyta apie Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

21/04/2025

Polska

Polska

Prosta droga do idealnego latte

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] To urządzenie naprawdę uprzyjemnia każdą kawową chwilę – nie sądziłam, że domowa pianka może być aż tak profesjonalna. #testowaniePhilips Największe wrażenie zrobiła na mnie spieniona mleczna chmurka z napoju kokosowego – gęsta, trwała i pyszna. Do wyboru mamy dwa tryby: na zimno i na ciepło – idealne do różnorodnych kaw czy letnich napojów. Spieniacz nie ma własnej baterii, ale wystarczy ustawić go na kompaktowej bazie, która zajmuje niewiele miejsca. Nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce (poza pokrywką i mieszadłem), ale ręczne czyszczenie jest wyjątkowo łatwe i szybkie. Cicha praca i elegancki wygląd sprawiają, że używam go codziennie z przyjemnością. Jeśli marzysz o perfekcyjnej piance – niezależnie od rodzaju mleka – to zdecydowanie warto go mieć w swojej kuchni.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

21/04/2025

Polska

Polska

Prosty i kompaktowy ekspres

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ekspres Baristina BAR300/60 sprawdził się u mnie naprawdę dobrze. Bardzo podoba mi się to, że obsługa jest intuicyjna – nie trzeba czytać długiej instrukcji, żeby zrobić pyszną kawę. Wystarczy jeden przycisk i po chwili mam gotowe espresso. Urządzenie wygląda nowocześnie, a dzięki niewielkim rozmiarom zmieściło się bez problemu nawet w mojej małej kuchni. Smak kawy pozytywnie mnie zaskoczył – jest mocna, aromatyczna i ma świetną temperaturę. Portafilter łatwo się czyści, co doceniam szczególnie rano, gdy liczy się każda minuta. Ekspres pracuje cicho, więc nie budzę domowników.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

Ši apžvalga buvo parašyta apie Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

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