[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Miałam okazję korzystać z ekspresu Baristina Bar 300/60 i muszę przyznać, że to urządzenie, które odmieniło moje poranki. Jego obsługa jest niezwykle intuicyjna – wystarczy przesunąć kolbę w prawo, a ekspres samodzielnie mieli kawę, ubija ją i parzy, dzięki czemu już po chwili możemy cieszyć się aromatycznym naparem. To sprzęt, który sprawdzi się w każdej kuchni, biurze czy nawet gabinecie – głównie za sprawą swoich kompaktowych rozmiarów. Co więcej, jego elegancki, nowoczesny design doskonale wpisuje się w wystrój każdego wnętrza. Warto również wspomnieć o ekologicznych rozwiązaniach – obudowa została wykonana w 50% z plastiku z recyklingu, a opakowanie jest w pełni przyjazne środowisku. Ogromnym atutem jest też spieniacz, dzięki któremu w kilka sekund przygotujemy idealne cappuccino lub latte – również na bazie mleka roślinnego. Łatwość czyszczenia, funkcjonalność oraz szybkość działania sprawiają, że to świetny wybór dla każdego, bez względu na wiek czy doświadczenie z ekspresami. Jeśli zastanawiasz się nad jego zakupem – zdecydowanie warto. To połączenie wygody, jakości i troski o środowisko. Tak, polecam ten produkt.