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  • Kūno plaukų skustuvo pakaitinė ašmenų galvutė
  • Kūno plaukų skustuvo pakaitinė ašmenų galvutė
  • Kūno plaukų skustuvo pakaitinė ašmenų galvutė
  • Kūno plaukų skustuvo pakaitinė ašmenų galvutė
  • Kūno plaukų skustuvo pakaitinė ašmenų galvutė
  • Kūno plaukų skustuvo pakaitinė ašmenų galvutė
  • Kūno plaukų skustuvo pakaitinė ašmenų galvutė
  • Kūno plaukų skustuvo pakaitinė ašmenų galvutė
  • Kūno plaukų skustuvo pakaitinė ašmenų galvutė
  • Kūno plaukų skustuvo pakaitinė ašmenų galvutė

Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

4.9
| (39) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Kūno plaukų skustuvo pakaitinė ašmenų galvutė
Pakaitinė ašmenų galvutė skustuvų serijoms BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX
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Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

Norint kuo geriau išvalyti odą, keisti kas 12 mėnesius

Kūno plaukų skustuvo pakaitinė ašmenų galvutė

  • Trijų apsaugų skutimosi sistema

  • 100 % atsparumas duše

  • Keiskite kas 12 mėnesius

Patentuota pjovimo technologija, švelni odai

Patentuota pjovimo technologija, švelni odai

Trijų apsaugų skutimosi sistema turi apvalius antgalius, kurie užtikrina didesnį odos komfortą, rombo formos skyles, kurios leidžia lengvai iškilti odai, o apsauga žymiai sumažina odos sudirginimą.

Sklandus, artimas skutimas iki 0,2 mm ilgio

Sklandus, artimas skutimas iki 0,2 mm ilgio

Skutant iki 0,2 mm, mūsų pjovimo technologija suteikia jums artimo ir tikslaus kirpimo patyrimą, kurio jums reikia. Mūsų rombo formos skustuvo ašmenys veikia sklandžiai, užtikrindama sklandų, tolygų rezultatą, palikdama jūsų odą švelnią ir atgaivintą.

100 % atsparus vandeniui, todėl patogu naudoti tiek drėgną, tiek sausą

100 % atsparus vandeniui, todėl patogu naudoti tiek drėgną, tiek sausą

Kadangi šis kirptuvas yra 100 % atsparus vandeniui, jį galite naudoti tiek drėgną, tiek sausą, kad kiekvieną kartą galėtumėte mėgautis patogumu ir komfortu. Be to, jį lengva valyti.

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Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

39

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

21/06/2026

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Do jajek idealne!

Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

26/12/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest bezkonkurencyjny

Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu

Argumentai už

Dokładna

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

21/12/2025

Polska

Polska

Wszechstronny i wygodny — świetny na codzień

Używam tego trymera już jakiś czas i jestem naprawdę zadowolony. Urządzenie działa bezprzewodowo przez około 80 minut po pełnym naładowaniu, co w zupełności wystarcza na całe ciało — od klatki piersiowej, przez pachy, aż po nogi. Trymer działa zarówno na sucho, jak i pod prysznicem, więc mogę się golić od razu podczas kąpieli, a potem szybko umyć sprzęt pod bieżącą wodą. Ergonomiczny uchwyt dobrze leży w dłoni, a różne długości przycinania dają elastyczność w stylizacji włosów. Dla osób, które chcą jednego narzędzia do komfortowego przycinania i golenia bez podrażnień — to dobry wybór

Argumentai už

Delikatny, nie szarpie włosów, wodoodporny

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

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  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 