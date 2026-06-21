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Trijų apsaugų skutimosi sistema
100 % atsparumas duše
Keiskite kas 12 mėnesius
Trijų apsaugų skutimosi sistema turi apvalius antgalius, kurie užtikrina didesnį odos komfortą, rombo formos skyles, kurios leidžia lengvai iškilti odai, o apsauga žymiai sumažina odos sudirginimą.
Skutant iki 0,2 mm, mūsų pjovimo technologija suteikia jums artimo ir tikslaus kirpimo patyrimą, kurio jums reikia. Mūsų rombo formos skustuvo ašmenys veikia sklandžiai, užtikrindama sklandų, tolygų rezultatą, palikdama jūsų odą švelnią ir atgaivintą.
Kadangi šis kirptuvas yra 100 % atsparus vandeniui, jį galite naudoti tiek drėgną, tiek sausą, kad kiekvieną kartą galėtumėte mėgautis patogumu ir komfortu. Be to, jį lengva valyti.
4.9
iš 5
39
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Golarz Filip
21/06/2026
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Do jajek idealne!
Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Mińska
26/12/2025
Polska
Akcijos dalis
Ten produkt jest bezkonkurencyjny
Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu
Argumentai už
Dokładna
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Stylizator
21/12/2025
Polska
Akcijos dalis
Wszechstronny i wygodny — świetny na codzień
Używam tego trymera już jakiś czas i jestem naprawdę zadowolony. Urządzenie działa bezprzewodowo przez około 80 minut po pełnym naładowaniu, co w zupełności wystarcza na całe ciało — od klatki piersiowej, przez pachy, aż po nogi. Trymer działa zarówno na sucho, jak i pod prysznicem, więc mogę się golić od razu podczas kąpieli, a potem szybko umyć sprzęt pod bieżącą wodą. Ergonomiczny uchwyt dobrze leży w dłoni, a różne długości przycinania dają elastyczność w stylizacji włosów. Dla osób, które chcą jednego narzędzia do komfortowego przycinania i golenia bez podrażnień — to dobry wybór
Argumentai už
Delikatny, nie szarpie włosów, wodoodporny
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.