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  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
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  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis
  • Švarus kirpimas, patogus skutimasis

Nutraukta gamyba

Bodygroom series 3000Vandeniui atsparus kūno skustuvas

BG2024/15

4.4
| (336) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Švarus kirpimas, patogus skutimasis
3000 serijos gaminiai lengvai kerpa plaukus ir nedirgina odos. Skuskitės naudodami odą saugančią sistemą arba kirpkitės naudodami šukas ir palikite 3 mm ilgio plaukelius.
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Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

Žemiau kaklo

Švarus kirpimas, patogus skutimasis

  • Odą sauganti sistema

  • 1 uždedamos šukos, 3 mm

  • 50 min. veikimas be laido/8 val. krov.

Kirpkite arba skuskite plaukus nuo visų kūno vietų

Kirpkite arba skuskite plaukus nuo visų kūno vietų

Šiuo prietaisu saugiai ir patogiai skuskite pažastis, krūtinę, pilvą, nugarą, pečius, kirkšnių sritį ir kojas. Odą sauganti sistema pakelia ir nukerpa įvairaus ilgio plaukelius, kad nereikėtų dirginti odos įvairiais aštriais įrankiais. Dvikrypčiai kirptuvai nukerpa ilgesnius plaukelius, kurie paskui dar nuskutami grotelėmis, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu rezultatu.

Odą saugantys apvalūs galiukai ir alergijos nesukeliančios grotelės

Odą saugantys apvalūs galiukai ir alergijos nesukeliančios grotelės

Odą saugančią sistemą sudaro alergijos nesukeliančios grotelės ir apvalūs galiukai, kurie apsaugo odą skutantis.

Apsikirpkite švariai naudodami pridedamas 3 mm šukas

Apsikirpkite švariai naudodami pridedamas 3 mm šukas

Pridedamos 1 šukos, kad galėtumėte apsikirpti palikdami 3 mm plaukelius. Pritvirtinkite šukas prie skutimo sistemos ir kirpkite palikdami fiksuotą 3 mm plaukelių ilgį. Jei norite, kad skutantis būtų palikti dar trumpesni plaukeliai, nenaudokite šukų. Jei kerpate storesnius plaukelius, prieš tai rekomenduojame juos apkirpti šukomis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

336

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Paprasta ir saugu naudoti

Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

Krūtnės plaukų skustuvas

Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

18/08/2017

Lietuva

Lietuva

Kokybiškas ir patogus

Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

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Atsakomybės apribojimai

  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 