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Nutraukta gamyba
Odą sauganti sistema
1 uždedamos šukos, 3 mm
50 min. veikimas be laido/8 val. krov.
Šiuo prietaisu saugiai ir patogiai skuskite pažastis, krūtinę, pilvą, nugarą, pečius, kirkšnių sritį ir kojas. Odą sauganti sistema pakelia ir nukerpa įvairaus ilgio plaukelius, kad nereikėtų dirginti odos įvairiais aštriais įrankiais. Dvikrypčiai kirptuvai nukerpa ilgesnius plaukelius, kurie paskui dar nuskutami grotelėmis, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu rezultatu.
Odą saugančią sistemą sudaro alergijos nesukeliančios grotelės ir apvalūs galiukai, kurie apsaugo odą skutantis.
Pridedamos 1 šukos, kad galėtumėte apsikirpti palikdami 3 mm plaukelius. Pritvirtinkite šukas prie skutimo sistemos ir kirpkite palikdami fiksuotą 3 mm plaukelių ilgį. Jei norite, kad skutantis būtų palikti dar trumpesni plaukeliai, nenaudokite šukų. Jei kerpate storesnius plaukelius, prieš tai rekomenduojame juos apkirpti šukomis.
4.4
iš 5
336
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Egle
22/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Paprasta ir saugu naudoti
Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jurate
21/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Krūtnės plaukų skustuvas
Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
ErikaP
18/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Kokybiškas ir patogus
Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.