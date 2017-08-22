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  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
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  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
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  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
  • Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo

Bodygroom series 3000Vandeniui atsparus kirptuvas kirkšnims ir kūnui

BG3010/15

4.4
| (336) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo
„Series 3000“ lengvai kerpa plaukus ir nedirgina odos. Naudokite odą tausojantį skustuvą su prisitaikančia prie veido kontūrų 2D technologija arba kirpkite uždėję šukas ir palikite 3 mm ilgio plaukus.
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Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

Prie veido kontūrų prisitaikanti 2D technologija su odos apsauga

Švelni kūno priežiūra, saugi net žemiau diržo

  • 1 uždedamos šukos, 3 mm

  • Kontūrus atkartojantis 2D skustuvas

  • 50 min. veikimas be laido

Saugiai ir patogiai skuskite jautrią odą

Saugiai ir patogiai skuskite jautrią odą

Skustuvo galvutės konstrukcijoje yra patentuoti suapvalinti galiukai ir hipoalerginė folija, apsauganti odą nuo įpjovimų ir įkirpimų skutantis.

Dvikryptis kirptuvas ir šukos kerpa visomis kryptimis

Dvikryptis kirptuvas ir šukos kerpa visomis kryptimis

Nukirpkite bet kuria kryptimi augančius plaukus naudodami dvikryptį kirptuvą ir 3 mm šukas. Storesniems plaukams rekomenduojamas paruošiamasis kirpimas.

100 % vandeniui atsparus kūno skustuvas

100 % vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jūsų drėgnai ir sausai naudojamas kūno skustuvas yra visiškai atsparus vandeniui, todėl galite jį naudoti sausoje aplinkoje arba pasiimti į dušą, jį taip pat lengva išvalyti. Norėdami geriausio rezultato, naudokite prieš maudydamiesi duše, kai plaukai sausi.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

336

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Paprasta ir saugu naudoti

Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

Krūtnės plaukų skustuvas

Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

18/08/2017

Lietuva

Lietuva

Kokybiškas ir patogus

Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

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Atsakomybės apribojimai

  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 