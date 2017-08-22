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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
1 uždedamos šukos, 3 mm
Kontūrus atkartojantis 2D skustuvas
50 min. veikimas be laido
Skustuvo galvutės konstrukcijoje yra patentuoti suapvalinti galiukai ir hipoalerginė folija, apsauganti odą nuo įpjovimų ir įkirpimų skutantis.
Nukirpkite bet kuria kryptimi augančius plaukus naudodami dvikryptį kirptuvą ir 3 mm šukas. Storesniems plaukams rekomenduojamas paruošiamasis kirpimas.
Jūsų drėgnai ir sausai naudojamas kūno skustuvas yra visiškai atsparus vandeniui, todėl galite jį naudoti sausoje aplinkoje arba pasiimti į dušą, jį taip pat lengva išvalyti. Norėdami geriausio rezultato, naudokite prieš maudydamiesi duše, kai plaukai sausi.
4.4
iš 5
336
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Egle
22/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Paprasta ir saugu naudoti
Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jurate
21/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Krūtnės plaukų skustuvas
Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
ErikaP
18/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Kokybiškas ir patogus
Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.