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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Trijų apsaugų skutimosi sistema
Glaudus rezultatas ant odos
Dvikryptės kirpimo šukos
100 % atsparumas vandeniui
Trijų apsaugų skutimosi sistema turi apvalius antgalius, kurie užtikrina didesnį odos komfortą, rombo formos skyles, kurios leidžia lengvai iškilti odai, o apsauga žymiai sumažina odos sudirginimą.
Skutant iki 0,2 mm, mūsų kirpimo technologija suteikia jums artimo ir tikslaus kirpimo patyrimą, kurio jums reikia. Mūsų rombo formos skustuvo ašmenys veikia sklandžiai, užtikrindama sklandų, tolygų rezultatą, palikdama jūsų odą švelnią ir atgaivintą.
2 arba 3 mm ilgio reguliuojamos šukos, pritaikomos prie jūsų stiliaus, šukuoja bet kuria kryptimi, kad būtų užtikrinta lengva ir veiksminga kūno priežiūra, net intymiose vietose.
4.4
iš 5
336
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Egle
22/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Paprasta ir saugu naudoti
Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jurate
21/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Krūtnės plaukų skustuvas
Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
ErikaP
18/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Kokybiškas ir patogus
Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
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