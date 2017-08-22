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  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
  • Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas

Body Groomer 3000 SeriesSu trijų apsaugų skutimosi sistema

BG3480/15

4.4
| (336) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas
Mėgaukitės kūno priežiūra be rūpesčių, suteikite odai didesnį komfortą. Trijų apsaugų skutimosi sistema užtikrina kruopštų ir lygų skutimąsi net jautriose vietose, o naudodami 2 arba 3 mm šukų antgalį sukursite dailią ir išpuoselėtą išvaizdą.
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Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

Artimam, bet patogiam rezultatui

Lengvas ir sklandus kūno priežiūros procesas

  • Trijų apsaugų skutimosi sistema

  • Glaudus rezultatas ant odos

  • Dvikryptės kirpimo šukos

  • 100 % atsparumas vandeniui

Patentuota kirpimo technologija, švelni odai

Patentuota kirpimo technologija, švelni odai

Trijų apsaugų skutimosi sistema turi apvalius antgalius, kurie užtikrina didesnį odos komfortą, rombo formos skyles, kurios leidžia lengvai iškilti odai, o apsauga žymiai sumažina odos sudirginimą.

Sklandus, artimas skutimas iki 0,2 mm ilgio

Sklandus, artimas skutimas iki 0,2 mm ilgio

Skutant iki 0,2 mm, mūsų kirpimo technologija suteikia jums artimo ir tikslaus kirpimo patyrimą, kurio jums reikia. Mūsų rombo formos skustuvo ašmenys veikia sklandžiai, užtikrindama sklandų, tolygų rezultatą, palikdama jūsų odą švelnią ir atgaivintą.

Pritvirtinamos šukos, skirtos kirpti plaukus bet kuria kryptimi

Pritvirtinamos šukos, skirtos kirpti plaukus bet kuria kryptimi

2 arba 3 mm ilgio reguliuojamos šukos, pritaikomos prie jūsų stiliaus, šukuoja bet kuria kryptimi, kad būtų užtikrinta lengva ir veiksminga kūno priežiūra, net intymiose vietose.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.4

iš 5

336

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Paprasta ir saugu naudoti

Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

Krūtnės plaukų skustuvas

Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

18/08/2017

Lietuva

Lietuva

Kokybiškas ir patogus

Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

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Atsakomybės apribojimai

  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

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