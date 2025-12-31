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  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra
  • Odai švelni viso kūno priežiūra

Body Groomer 5000 SeriesSu trijų apsaugų skutimosi sistema

BG5480/15

4.5
| (224) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Odai švelni viso kūno priežiūra
Patirkite artimą, lygų visų kūno plaukų skutimąsi, įskaitant intymias sritis, nepakenkdami odos komfortui. Yra 3 ilgio nustatymai, skirti universaliam skutimui, be to, sulankstomas nugarėlės priedas padeda skusti sunkiai pasiekiamas vietas.
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Švariems ir odai draugiškiems viso kūno rezultatams

Odai švelni viso kūno priežiūra

  • Trijų apsaugų skutimosi sistema

  • Glaudus rezultatas ant odos

  • Sulankstomas galinis priedas

  • Dvikryptės kirpimo šukos

  • 100 % atsparumas vandeniui

Patentuota pjovimo technologija, švelni odai

Patentuota pjovimo technologija, švelni odai

Trijų apsaugų skutimosi sistema turi apvalius antgalius, kurie užtikrina didesnį odos komfortą, rombo formos skyles, kurios leidžia lengvai iškilti odai, o apsauga žymiai sumažina odos sudirginimą.

Sklandus, artimas skutimas iki 0,2 mm ilgio

Sklandus, artimas skutimas iki 0,2 mm ilgio

Skutant iki 0,2 mm, mūsų pjovimo technologija suteikia jums artimo ir tikslaus kirpimo patyrimą, kurio jums reikia. Mūsų rombo formos skustuvo ašmenys veikia sklandžiai, užtikrindama sklandų, tolygų rezultatą, palikdama jūsų odą švelnią ir atgaivintą.

Didesnis pasiekiamumas sunkiai pasiekiamose vietose

Didesnis pasiekiamumas sunkiai pasiekiamose vietose

Mūsų naujai suprojektuotas, sulankstomas galinis priedas užtikrina geresnį ergonomiškumą ir žymiai pagerina viso kūno plaukų pasiekiamumą. Rankena turi įvairius nustatymus, kad būtų galima patogiai skustis iš visų pusių.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

224

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

31/12/2025

Polska

Polska

Ten produkt posiada świetne funkcje!

Trymer do ciała Philips to doskonały wybór dla osób szukających wygody i golenia bez podrażnień. Wodoodporna konstrukcja bez trudu radzi sobie z mokra i sucha skóra zarówno pod prysznicem jak i poza nim.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

23/12/2025

Polska

Polska

Testowałam trymer do ciała Philips Bodygroom 5000 (BG5480/15) na mężu i mogę uczciwie powiedzieć, że sprawdził się bardzo dobrze. Trymer jest wygodny w użyciu i dobrze leży w dłoni, co ułatwia golenie także w trudniejszych miejscach. Ostrza są delikatne dla skóry i nie powodowały podrażnień. Urządzenie radziło sobie zarówno z krótkim, jak i dłuższym zarostem. Dużym plusem jest możliwość używania pod prysznicem oraz łatwe czyszczenie. Bateria wystarczyła na kilka użyć bez ładowania. Przy gęstszych włosach czasem trzeba było poprawić, ale efekt końcowy był zadowalający. Ogólnie to solidny i praktyczny sprzęt do codziennej pielęgnacji.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

22/12/2025

Polska

Polska

Sprzęt do zadań specjalnych

Sprzęt świetny. Wykonany z bardzo porządnego materiału. Super sie sprawdza dla bardzo wrażliwej skóry ktorej nie podrażnia.

Argumentai už

Wymienne końcówki dobre wykonanie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000

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Atsakomybės apribojimai

  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

  1. Greito įkrovimo funkcija suteikia pakankamai energijos vienam kirpimo seansui

  2. Per 90 dienų nuo įsigijimo užsiregistruokite interneto svetainėje Philips.com