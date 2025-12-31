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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Trijų apsaugų skutimosi sistema
Glaudus rezultatas ant odos
Sulankstomas galinis priedas
Dvikryptės kirpimo šukos
100 % atsparumas vandeniui
Trijų apsaugų skutimosi sistema turi apvalius antgalius, kurie užtikrina didesnį odos komfortą, rombo formos skyles, kurios leidžia lengvai iškilti odai, o apsauga žymiai sumažina odos sudirginimą.
Skutant iki 0,2 mm, mūsų pjovimo technologija suteikia jums artimo ir tikslaus kirpimo patyrimą, kurio jums reikia. Mūsų rombo formos skustuvo ašmenys veikia sklandžiai, užtikrindama sklandų, tolygų rezultatą, palikdama jūsų odą švelnią ir atgaivintą.
Mūsų naujai suprojektuotas, sulankstomas galinis priedas užtikrina geresnį ergonomiškumą ir žymiai pagerina viso kūno plaukų pasiekiamumą. Rankena turi įvairius nustatymus, kad būtų galima patogiai skustis iš visų pusių.
4.5
iš 5
224
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Radzio podkul
31/12/2025
Polska
Akcijos dalis
Ten produkt posiada świetne funkcje!
Trymer do ciała Philips to doskonały wybór dla osób szukających wygody i golenia bez podrażnień. Wodoodporna konstrukcja bez trudu radzi sobie z mokra i sucha skóra zarówno pod prysznicem jak i poza nim.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
blacksheep89
23/12/2025
Polska
Akcijos dalis
Testowałam trymer do ciała Philips Bodygroom 5000 (BG5480/15) na mężu i mogę uczciwie powiedzieć, że sprawdził się bardzo dobrze. Trymer jest wygodny w użyciu i dobrze leży w dłoni, co ułatwia golenie także w trudniejszych miejscach. Ostrza są delikatne dla skóry i nie powodowały podrażnień. Urządzenie radziło sobie zarówno z krótkim, jak i dłuższym zarostem. Dużym plusem jest możliwość używania pod prysznicem oraz łatwe czyszczenie. Bateria wystarczyła na kilka użyć bez ładowania. Przy gęstszych włosach czasem trzeba było poprawić, ale efekt końcowy był zadowalający. Ogólnie to solidny i praktyczny sprzęt do codziennej pielęgnacji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Patka2025
22/12/2025
Polska
Akcijos dalis
Sprzęt do zadań specjalnych
Sprzęt świetny. Wykonany z bardzo porządnego materiału. Super sie sprawdza dla bardzo wrażliwej skóry ktorej nie podrażnia.
Argumentai už
Wymienne końcówki dobre wykonanie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 5000 BG5480/15 Bodygroom 5000
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
Greito įkrovimo funkcija suteikia pakankamai energijos vienam kirpimo seansui
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