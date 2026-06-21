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  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
  • Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys

Body Groomer 7000 Series2D lanksti galvutė ir kirpimo bei skutimo sistema

BG7470/15

4.9
| (39) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys
Unikali dviejų galvučių sistema leidžia lengvai pereiti nuo skutimo prie kirpimo, nesukeliant odai diskomforto. Naudojant 2D lanksčios galvutės technologiją, skustuvas prisitaiko prie jūsų kūno išlinkimų ir nuskuta net sunkiausiai pašalinamus plaukelius.
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Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

Tikslus, odai saugus kūno plaukų kirpimas

Išsamus, universalus kūno ir intymių vietų priežiūros rinkinys

  • Trijų apsaugų skutimosi sistema

  • 2D lanksti galvutė

  • Odos nepažeidžiantys kirptuvo ašmenys

  • Glaudus rezultatas ant odos

  • 100 % atsparumas vandeniui

Dviguba galvutė, skirta glotniam skutimui arba stilingam kirpimui

Dviguba galvutė, skirta glotniam skutimui arba stilingam kirpimui

Naujoviška dviguba galvutė užtikrina sklandų, glotnų skutimą, po kurio oda tampa švelni ir gaivi, arba tiksliai kirptą išvaizdą, puikiai papildančią jūsų unikalų stilių. Šis kirptuvas yra toks universalus, kokio jums reikia.

Patentuota pjovimo technologija, švelni odai

Patentuota pjovimo technologija, švelni odai

Trijų apsaugų skutimosi sistema turi apvalius antgalius, kurie užtikrina didesnį odos komfortą, rombo formos skyles, kurios leidžia lengvai iškilti odai, o apsauga žymiai sumažina odos sudirginimą.

Prisitaiko prie jūsų kūno kontūrų

Prisitaiko prie jūsų kūno kontūrų

Naudodama kontūro sekimo technologiją, 2D lanksti galvutė prisitaiko prie jūsų kūno kontūrų. Sugriebia net sunkiai pasiekiamus plaukus.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    HQ87 USB sieninis adapteris

    CP0909/01
    • Moteriški skustuvai 8000/6000
    • „All in One“ kirptuvai 9000/7000/5000
    • Barzdaskutės 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • „OneBlade“
    • 2 kontaktų kištukas su 7,5 vato adapteriu tinkamas naudoti ES šalyse

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

39

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

21/06/2026

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Do jajek idealne!

Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

26/12/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest bezkonkurencyjny

Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu

Argumentai už

Dokładna

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

21/12/2025

Polska

Polska

Wszechstronny i wygodny — świetny na codzień

Używam tego trymera już jakiś czas i jestem naprawdę zadowolony. Urządzenie działa bezprzewodowo przez około 80 minut po pełnym naładowaniu, co w zupełności wystarcza na całe ciało — od klatki piersiowej, przez pachy, aż po nogi. Trymer działa zarówno na sucho, jak i pod prysznicem, więc mogę się golić od razu podczas kąpieli, a potem szybko umyć sprzęt pod bieżącą wodą. Ergonomiczny uchwyt dobrze leży w dłoni, a różne długości przycinania dają elastyczność w stylizacji włosów. Dla osób, które chcą jednego narzędzia do komfortowego przycinania i golenia bez podrażnień — to dobry wybór

Argumentai už

Delikatny, nie szarpie włosów, wodoodporny

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

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Atsakomybės apribojimai

  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

  1. Greito įkrovimo funkcija suteikia pakankamai energijos vienam kirpimo seansui

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