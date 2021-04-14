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Nutraukta gamyba

EssentialPlaukų džiovintuvas

BHD004/00

4.9

| (186) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį

Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais

Su „Philips Hair Dryer Essential“ džiovinsite 1800 W galia ir rūpinsitės plaukais naudodami „ThermoProtect“ temperatūros nustatymą. Jį paprasta naudoti su 3 karščio ir greičio nustatymais bei vėsaus oro gūsio nustatymu.

Peržiūrėti visas naudas

Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais

  • 1800 W

  • Šilumos apsauginis režimas

  • 3 karščio ir greičio nustatymai

  • Purenimo šepetys

1800W džiovinimo galia

1800W džiovinimo galia

Šis 1800W plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas – optimali džiovinimo temperatūra ir papildoma plaukų apsauga nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.

3 reguliuojami karščio ir greičio nustatymai

3 reguliuojami karščio ir greičio nustatymai

Šiame plaukų džiovintuve yra 3 iš anksto pasirenkami karščio ir greičio deriniai, kuriuos naudodami greitai ir lengvai sukursite nepriekaištingą stilių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

186

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

1

14/04/2021

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Teicams produkts

Ergonomisks rokturis, patīk difuzors matu apjomam, labs matu fēns

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns

29/12/2016

Latvija

Latvija

Šis ir lielisks produkts

Matu fēns ļoti ātri izšāvē matus, mazāk nekā 10 minūtēs. Esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Noteikti ieteiktu to citiem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns

10/08/2023

Polska

Polska

suszarka do suszenia i modelowania włosów

super układanie fryzury regulacja nawiewu ciepło zimno

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

Naudojimo data 2021-08-10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

Naudojimo data 2021-08-10

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