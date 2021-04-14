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32
d
Dienos
06
h
Valandos
43
m
Minutės
29
s
Sekundės
Nutraukta gamyba
Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais
Su „Philips Hair Dryer Essential“ džiovinsite 1800 W galia ir rūpinsitės plaukais naudodami „ThermoProtect“ temperatūros nustatymą. Jį paprasta naudoti su 3 karščio ir greičio nustatymais bei vėsaus oro gūsio nustatymu.
1800 W
Šilumos apsauginis režimas
3 karščio ir greičio nustatymai
Purenimo šepetys
Šis 1800W plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.
„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas – optimali džiovinimo temperatūra ir papildoma plaukų apsauga nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.
Šiame plaukų džiovintuve yra 3 iš anksto pasirenkami karščio ir greičio deriniai, kuriuos naudodami greitai ir lengvai sukursite nepriekaištingą stilių.
4.9
iš 5
186
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Cilvēks
14/04/2021
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Teicams produkts
Ergonomisks rokturis, patīk difuzors matu apjomam, labs matu fēns
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns
Anniņa
29/12/2016
Latvija
Šis ir lielisks produkts
Matu fēns ļoti ātri izšāvē matus, mazāk nekā 10 minūtēs. Esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Noteikti ieteiktu to citiem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns
10/08/2023
Polska
suszarka do suszenia i modelowania włosów
super układanie fryzury regulacja nawiewu ciepło zimno
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
Naudojimo data 2021-08-10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
Naudojimo data 2021-08-10