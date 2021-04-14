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Nutraukta gamyba
1600 V
Šilumos apsauginis režimas
Sulankstoma rankena
Universali įtampa
Šis 1600 W plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.
„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas – optimali džiovinimo temperatūra ir papildoma plaukų apsauga nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.
Dėl kompaktiško dizaino ir sulankstomos rankenos plaukų džiovintuvą paprasta supakuoti, laikyti ir pasiimti su savimi, kad ir kur keliautumėte.
4.9
iš 5
186
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Cilvēks
14/04/2021
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Teicams produkts
Ergonomisks rokturis, patīk difuzors matu apjomam, labs matu fēns
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns
Anniņa
29/12/2016
Latvija
Šis ir lielisks produkts
Matu fēns ļoti ātri izšāvē matus, mazāk nekā 10 minūtēs. Esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Noteikti ieteiktu to citiem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns
10/08/2023
Polska
suszarka do suszenia i modelowania włosów
super układanie fryzury regulacja nawiewu ciepło zimno
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD002/00 Suszarka do włosów