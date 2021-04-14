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  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
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  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
  • Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant

Nutraukta gamyba

EssentialPlaukų džiovintuvas

BHD006/00

4.9
| (186) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
Su „Philips Hair Dryer Essential“ džiovinsite 1600 W galia ir rūpinsitės plaukais naudodami „ThermoProtect“ temperatūros nustatymą. Jis pasižymi kompaktišku dizainu ir turi sulenkiamą rankeną, todėl yra puikus pasirinkimas, kad ir kur keliautumėte.
Peržiūrėti visas naudas

Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant

  • 1600 V

  • Šilumos apsauginis režimas

  • Sulankstoma rankena

  • Universali įtampa

1600 W džiovinimo galia

1600 W džiovinimo galia

Šis 1600 W plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas – optimali džiovinimo temperatūra ir papildoma plaukų apsauga nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.

Sulankstoma rankena, kad būtų patogu laikyti

Sulankstoma rankena, kad būtų patogu laikyti

Dėl kompaktiško dizaino ir sulankstomos rankenos plaukų džiovintuvą paprasta supakuoti, laikyti ir pasiimti su savimi, kad ir kur keliautumėte.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

186

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

1

14/04/2021

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Teicams produkts

Ergonomisks rokturis, patīk difuzors matu apjomam, labs matu fēns

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns

29/12/2016

Latvija

Latvija

Šis ir lielisks produkts

Matu fēns ļoti ātri izšāvē matus, mazāk nekā 10 minūtēs. Esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Noteikti ieteiktu to citiem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD004/00 Matu fēns

10/08/2023

Polska

Polska

suszarka do suszenia i modelowania włosów

super układanie fryzury regulacja nawiewu ciepło zimno

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

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