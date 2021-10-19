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Nutraukta gamyba
„ThermoBalance“ jutiklis
„Ionic“
2200 W
„ThermoBalance“ yra pažangi „Philips“ technologija, pasižyminti išmania ir geriausia plaukų apsauga. Jutiklis nuolatos nustatinėja oro karštį ir reguliuoja temperatūrą, kad plaukai džiūtų greitai ir sveikai. Kai „ThermoBalance“ jutiklis veikia, įsijungia LED lemputė. Galite pajusti malonius ir nuolatinius temperatūros pokyčius, apsaugančius plaukus nuo kenksmingų karštųjų vietų susidarymo. Plaukai ir galvos oda yra aktyviai ir nuolatos saugomi nuo perkaitimo.
Šis profesionalams skirtas 2200 W plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį plaukų džiovinimas ir formavimas tampa greitesnis ir lengvesnis.
„Šaltas oras“ – būtinas profesionalams skirtas nustatymas, kuriuo įjungiamas šalto oro pliūpsnis. Naudokite po formavimo, kad užfiksuotumėte ir pabaigtumėte šukuoseną.
4.9
iš 5
64
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Zebra27100
19/10/2021
Polska
Polecam , używam suszarkę 6 miesięcy
Suszarka spełnia moje oczekiwania czyli ma zimne powietrze i ochronę włosów , co jest dla mnie istotne ponieważ miałam przesuszone włosy , a suszę je prawie codziennie . Trochę ciężka, ale kwestia przyzwyczajenia, ogólnie polecam , bardzo dobry produkt
Argumentai už
zimne powietrze
Argumentai prieš
ciut ciężka :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
patryk987
09/05/2021
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Polecam
Polecam. Bardzo fajna i wygodna suszarka. Na duży plus jonizacja
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
Kordula
04/03/2021
Polska
Suche nie przesuszone
Suszarka inna niż pozostałe, po jej użyciu włosy wyglądają zdrowo i lśniąco, nie są przesuszone
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka
Lyginant „ThermoBalance“ nustatymą ir didžiausią gaminio nustatymą. Bandymas atliktas su Europos gyventojų plaukais.