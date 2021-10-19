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  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
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  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
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  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
  • Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*

Nutraukta gamyba

DryCare AdvancedDžiovintuvas

BHD184/00

4.9
| (64) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*
Nuolat besikeičiantis karšto ir šalto oro srautas sukuria malonius pojūčius plaukams ir galvos odai. Su 2200 W džiovinimo galia ir „TurboBoost“ nustatymu greitai ir galingai išdžiovinsite ir, jei reikia, suformuosite.
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Veikianti apsauga nuo šilumos, kad plaukai blizgėtų 22 % labiau*

  • „ThermoBalance“ jutiklis

  • „Ionic“

  • 2200 W

„ThermoBalance“ teikia aktyvią apsaugą nuo aukštos temperatūros

„ThermoBalance“ teikia aktyvią apsaugą nuo aukštos temperatūros

„ThermoBalance“ yra pažangi „Philips“ technologija, pasižyminti išmania ir geriausia plaukų apsauga. Jutiklis nuolatos nustatinėja oro karštį ir reguliuoja temperatūrą, kad plaukai džiūtų greitai ir sveikai. Kai „ThermoBalance“ jutiklis veikia, įsijungia LED lemputė. Galite pajusti malonius ir nuolatinius temperatūros pokyčius, apsaugančius plaukus nuo kenksmingų karštųjų vietų susidarymo. Plaukai ir galvos oda yra aktyviai ir nuolatos saugomi nuo perkaitimo.

2200 W – didelė džiovinimo galia

2200 W – didelė džiovinimo galia

Šis profesionalams skirtas 2200 W plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį plaukų džiovinimas ir formavimas tampa greitesnis ir lengvesnis.

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

„Šaltas oras“ – būtinas profesionalams skirtas nustatymas, kuriuo įjungiamas šalto oro pliūpsnis. Naudokite po formavimo, kad užfiksuotumėte ir pabaigtumėte šukuoseną.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

64

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

19/10/2021

Polska

Polska

Polecam , używam suszarkę 6 miesięcy

Suszarka spełnia moje oczekiwania czyli ma zimne powietrze i ochronę włosów , co jest dla mnie istotne ponieważ miałam przesuszone włosy , a suszę je prawie codziennie . Trochę ciężka, ale kwestia przyzwyczajenia, ogólnie polecam , bardzo dobry produkt

Argumentai už

zimne powietrze

Argumentai prieš

ciut ciężka :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

09/05/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Polecam

Polecam. Bardzo fajna i wygodna suszarka. Na duży plus jonizacja

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

04/03/2021

Polska

Polska

Suche nie przesuszone

Suszarka inna niż pozostałe, po jej użyciu włosy wyglądają zdrowo i lśniąco, nie są przesuszone

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka

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Atsakomybės apribojimai

  1. Lyginant „ThermoBalance“ nustatymą ir didžiausią gaminio nustatymą. Bandymas atliktas su Europos gyventojų plaukais.