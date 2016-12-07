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Nutraukta gamyba

Belaidė kelių kambarių muzikos sistema

BM50B/10

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose

„Philips izzy“ muzikos sistema atkuria muziką per „Bluetooth“, CD/USB ir FM. Vos vieno mygtuko palietimu muzika iš išmaniojo telefono, CD/USB ir radijo leidžiama per bet kurį „izzy“ garsiakalbį kiekviename kambaryje. Lengva sukonfigūruoti, nereikia kelvedžio, slaptažodžio ar programų.

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Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose

  • montuojama prie sienos

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • „Bluetooth®“

  • su MULTIPAIR

Be laidų leiskite muziką viename kambaryje per „Bluetooth“

Be laidų leiskite muziką viename kambaryje per „Bluetooth“

„Philips izzy“ garsiakalbis atkuria mėgstamą muziką, kuri gali būti transliuojama iš telefono, planšetinio kompiuterio arba kompiuterio neatsižvelgiant į tai, kokią muzikos arba radijo programą naudojate.

Nustatykite „izzylink™“ vienu bakstelėjimu, nereikia kelvedžio parinktuvų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ar programų

Nustatykite „izzylink™“ vienu bakstelėjimu, nereikia kelvedžio parinktuvų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ar programų

Nustatant nereikalingi kelvedžio parinktuvai, „Wi-Fi“ slaptažodžiai ar programos. Nustatydami primą kartą, ilgai paspauskite dviejų garsiakalbių mygtuką „GROUP“. Pakartokite šį veiksmą ir pridėkite 3-ią, 4-ą ir 5-ą garsiakalbius. Vieną kartą ilgai paspaudus mygtuką „Group“ pridedamas vienas garsiakalbis. Klausytis muzikos keliuose kambariuose dar niekada nebuvo taip paprasta. Nustatytas „izzylink™“ tinklas bus išsaugotas, net jei garsiakalbiai išjungiami.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

07/12/2016

Polska

Polska

doskonały

Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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