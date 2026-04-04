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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Kojoms ir kūnui
Su masažuojamuoju antgaliu
Mėgaukitės glotnios odos pojūčiu, kuris niekad nesibaigia. Epiliatorius gali suteikti laisvę nuo plaukelių šalinimo rutinos iki 4 savaičių.
Mėgaukitės lengva ir itin glotnia epiliacija namuose su šiuo mielu epiliatoriumi. Jis šalina plaukus taip pat trumpai kaip ir vaškas, todėl nereikia lankytis salone ir nereikia kelti netvarkos. Tikrai.
Vienkartinis pirkinys su popierine pakuote, be baterijų ir rankena, pagaminta iš 50 % perdirbtų medžiagų – šiuo epiliatoriumi siekiama daryti minimalų poveikį aplinkai.
4.8
iš 5
131
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Tomek Rakiej
04/04/2026
Polska
Depilator philips 2000 s e r i e s
Super Epilator Philips 2000 s e r i e s jestem zadowolony
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
Tomas Rakiej
03/04/2026
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
golarka
super golarka talezowa do wyrywania wlosów dzieki jest ok
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
JoannaP-S
09/03/2026
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Super produkt.
Produkt zgodny z opisem, praktycznie bezboleśnie wyrywa włoski, golarka też się sprawdza. Polecam.
Argumentai už
Same +++
Argumentai prieš
W tym modelu brakuje mi tylko światełka
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.
87 % sutinka, iHUT Nyderlandai, n=28, 2024 m.