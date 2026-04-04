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  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus

Epilator Series 2000Laidinis epiliatorius

BRE227/00

4.8
| (131) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Švelnus ir tolygus
Išbandykite ilgalaikį, odos nedirginantį plaukelių šalinimą ir mėgaukite tolygumu iki 28 dienų. Suprantame, kad epiliacija gali būti bauginanti. Tačiau reguliariai naudojant epiliatorių tai tampa mažiau skausminga!*
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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Malonus jums ir jūsų odai

Švelnus ir tolygus

  • Kojoms ir kūnui

  • Su masažuojamuoju antgaliu

Iki 4 savaičių glotnumas

Iki 4 savaičių glotnumas

Mėgaukitės glotnios odos pojūčiu, kuris niekad nesibaigia. Epiliatorius gali suteikti laisvę nuo plaukelių šalinimo rutinos iki 4 savaičių.

Lengvas pincetinis epiliavimas

Lengvas pincetinis epiliavimas

Mėgaukitės lengva ir itin glotnia epiliacija namuose su šiuo mielu epiliatoriumi. Jis šalina plaukus taip pat trumpai kaip ir vaškas, todėl nereikia lankytis salone ir nereikia kelti netvarkos. Tikrai.

Tvarus švelnumas

Tvarus švelnumas

Vienkartinis pirkinys su popierine pakuote, be baterijų ir rankena, pagaminta iš 50 % perdirbtų medžiagų – šiuo epiliatoriumi siekiama daryti minimalų poveikį aplinkai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

131

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

3

04/04/2026

Polska

Polska

Depilator philips 2000 s e r i e s

Super Epilator Philips 2000 s e r i e s jestem zadowolony

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

03/04/2026

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

golarka

super golarka talezowa do wyrywania wlosów dzieki jest ok

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

09/03/2026

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Super produkt.

Produkt zgodny z opisem, praktycznie bezboleśnie wyrywa włoski, golarka też się sprawdza. Polecam.

Argumentai už

Same +++

Argumentai prieš

W tym modelu brakuje mi tylko światełka

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 

  1. 87 % sutinka, iHUT Nyderlandai, n=28, 2024 m.