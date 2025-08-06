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  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus
  • Švelnus ir tolygus

Epilator Series 4000Laidinis epiliatorius

BRE247/00

4.8
| (91) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Švelnus ir tolygus
Išbandykite ilgalaikį, odos nedirginantį plaukelių šalinimą ir mėgaukite tolygumu iki 28 dienų. Suprantame, kad epiliacija gali būti bauginanti. Tačiau reguliariai naudojant epiliatorių tai tampa mažiau skausminga!*
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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Malonus jums ir jūsų odai

Švelnus ir tolygus

  • Jūsų kūnui ir jautrioms vietoms

  • Su LED apšvietimu

  • +4 priedai

  • Epiliacija, skutimas ir šveitimas

Iki 4 savaičių glotnumas

Iki 4 savaičių glotnumas

Mėgaukitės glotnios odos pojūčiu, kuris niekad nesibaigia. Epiliatorius gali suteikti laisvę nuo plaukelių šalinimo rutinos iki 4 savaičių.

Lengvas pincetinis epiliavimas

Lengvas pincetinis epiliavimas

Mėgaukitės lengva ir itin glotnia epiliacija namuose su šiuo mielu epiliatoriumi. Jis šalina plaukus taip pat trumpai kaip ir vaškas, todėl nereikia lankytis salone ir nereikia kelti netvarkos. Tikrai.

Tvarus švelnumas

Tvarus švelnumas

Vienkartinis pirkinys su popierine pakuote, be baterijų ir rankena, pagaminta iš 50 % perdirbtų medžiagų – šiuo epiliatoriumi siekiama daryti minimalų poveikį aplinkai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

91

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

3

06/08/2025

Polska

Polska

Polecam

Sprzęt testowała moja siostra – a ja z ciekawością obserwowałem, czy epilator naprawdę może zrobić różnicę. No i zrobił

Argumentai už

Skuteczność – nawet krótkie włoski nie miały szans. Już po jednym przeciągnięciu skóra była naprawdę gładka. Nasadki – w zestawie są różne końcówki, więc można dopasować do różnych części ciała. Super sprawa np. do pach czy miejsc wrażliwych. Podświetlenie – niby drobiazg, ale LED naprawdę pomaga – widać, gdzie coś zostało. Użytkowanie na mokro i sucho – pełna dowolność. W wannie działał bez zarzutu.

Argumentai prieš

Działa dość głośno – nie jest to wielki problem, ale warto wiedzieć. Delikatne zaczerwienienie po użyciu – u mojej siostry zniknęło po kilku godzinach, więc to raczej standard.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

23/07/2025

Polska

Polska

Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany

Dokładny delikatny nie podrażnia, łatwy w użyciu rewelacja godny polecenia

Argumentai už

Cichy dociera do każdego włoska delikatny

Argumentai prieš

nie zauważyłam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

12/06/2025

Polska

Polska

Bardzo fajny

Miałam już kiedyś styczność z depilatorem, jednak od jakiegoś czasu ze względu na brak tego czasu postanowiłam odpuścić i włosy jedynie goliłam, maszynką zwykłą lub golarką elektryczną. Muszę przyznać, że jest to jednak uciążliwe i chcąc coś zmienić zdecydowałam, że wrócę do depilatora. Ten depilator zaskoczył mnie swoją poręcznością oraz wbudowaną lampką LED. Jest to świetna opcja, dużo łatwiej można dojrzeć krótkie włoski, które nie zostały jeszcze usunięte. Depilator posiada dodatkowo nakładkę masującą,dzięki której osoby początkujące bądź takie jak ja - wracające do depilacji, chcą uśmierzyć ból. Dla tych co chcą czasami jednak je tylko przyciąć jest opcja golarki. To fajny produkt i przystępny cenowo, także myślę że będzie bardzo rozchwytywany.

Argumentai už

Łatwość w użyciu, dokładność

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo

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  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 

  1. 87 % sutinka, iHUT Nyderlandai, n=28, 2024 m.