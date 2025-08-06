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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Jūsų kūnui ir jautrioms vietoms
Su LED apšvietimu
+4 priedai
Epiliacija, skutimas ir šveitimas
Mėgaukitės glotnios odos pojūčiu, kuris niekad nesibaigia. Epiliatorius gali suteikti laisvę nuo plaukelių šalinimo rutinos iki 4 savaičių.
Mėgaukitės lengva ir itin glotnia epiliacija namuose su šiuo mielu epiliatoriumi. Jis šalina plaukus taip pat trumpai kaip ir vaškas, todėl nereikia lankytis salone ir nereikia kelti netvarkos. Tikrai.
Vienkartinis pirkinys su popierine pakuote, be baterijų ir rankena, pagaminta iš 50 % perdirbtų medžiagų – šiuo epiliatoriumi siekiama daryti minimalų poveikį aplinkai.
4.8
iš 5
91
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Marcin Przybyl
06/08/2025
Polska
Akcijos dalis
Polecam
Sprzęt testowała moja siostra – a ja z ciekawością obserwowałem, czy epilator naprawdę może zrobić różnicę. No i zrobił
Argumentai už
Skuteczność – nawet krótkie włoski nie miały szans. Już po jednym przeciągnięciu skóra była naprawdę gładka. Nasadki – w zestawie są różne końcówki, więc można dopasować do różnych części ciała. Super sprawa np. do pach czy miejsc wrażliwych. Podświetlenie – niby drobiazg, ale LED naprawdę pomaga – widać, gdzie coś zostało. Użytkowanie na mokro i sucho – pełna dowolność. W wannie działał bez zarzutu.
Argumentai prieš
Działa dość głośno – nie jest to wielki problem, ale warto wiedzieć. Delikatne zaczerwienienie po użyciu – u mojej siostry zniknęło po kilku godzinach, więc to raczej standard.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Sylpedr
23/07/2025
Polska
Akcijos dalis
Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany
Dokładny delikatny nie podrażnia, łatwy w użyciu rewelacja godny polecenia
Argumentai už
Cichy dociera do każdego włoska delikatny
Argumentai prieš
nie zauważyłam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
12/06/2025
Polska
Akcijos dalis
Bardzo fajny
Miałam już kiedyś styczność z depilatorem, jednak od jakiegoś czasu ze względu na brak tego czasu postanowiłam odpuścić i włosy jedynie goliłam, maszynką zwykłą lub golarką elektryczną. Muszę przyznać, że jest to jednak uciążliwe i chcąc coś zmienić zdecydowałam, że wrócę do depilatora. Ten depilator zaskoczył mnie swoją poręcznością oraz wbudowaną lampką LED. Jest to świetna opcja, dużo łatwiej można dojrzeć krótkie włoski, które nie zostały jeszcze usunięte. Depilator posiada dodatkowo nakładkę masującą,dzięki której osoby początkujące bądź takie jak ja - wracające do depilacji, chcą uśmierzyć ból. Dla tych co chcą czasami jednak je tylko przyciąć jest opcja golarki. To fajny produkt i przystępny cenowo, także myślę że będzie bardzo rozchwytywany.
Argumentai už
Łatwość w użyciu, dokładność
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.
87 % sutinka, iHUT Nyderlandai, n=28, 2024 m.