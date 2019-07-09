GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius

Nutraukta gamyba

Satinelle Advanced„Wet & Dry“ epiliatorius

BRE630/00

4.6
| (45) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
S formos rankena lengvai pasieksite visas kūno vietas. Plati galvutė su keraminiais diskais epiliuoja prie pat odos ir suima net ir ploniausius plaukelius, todėl galėsite mėgautis ilgai išliekančiu rezultatu. 5 priedai, drėgnas ir sausas naudojimas kiekvieno poreikius atitinkančioms kasdienėms grožio procedūroms.
Peržiūrėti visas naudas
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Lengvas valdymas ir ilgai išliekantys rezultatai be pastangų

Tvirtai suima net ir plonus plaukelius

  • Kojoms, kūnui ir veidui

  • 5 priedai

  • Belaidis ir įkraunamas

  • S formos rankena

Su S formos rankena lengvai judėsite visomis kūno vietomis

Ergonomišką rankeną lengva laikyti ir nukreipti, tad valdysite maksimaliai tiksliai ir optimaliai pasieksite visas kūno vietas.

Epiliavimo galvutė iš unikalios keraminės medžiagos geriau suima plaukelius

Epiliavimo galvutė iš unikalios keraminės medžiagos geriau suima plaukelius

Unikali mūsų epiliatoriaus galvutė yra pagaminta iš tvirtos keraminės medžiagos, kuri padeda tvirtai suimti net smulkiausius plaukelius.

Itin plati epiliatoriaus galvutė

Itin plati epiliatoriaus galvutė

Su itin plačia epiliatoriaus galvute vienu perbraukimu paliesite daugiau odos ir greičiau pašalinsite plaukus.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612378

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

45

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

2

09/07/2019

Latvija

Latvija

Labs

Ļoti labs produkts! No sākuma māca šuabs, vai būs labs produkts, bet attaisnoja liktās cerības!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

16/03/2022

Polska

Polska

Najlepszy

Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.

Argumentai už

Dokładny, dobrze goli

Argumentai prieš

Głośny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

18/04/2017

Polska

Polska

Depilator dla każdego

Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 