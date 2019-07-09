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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Kojoms, kūnui ir veidui
5 priedai
Belaidis ir įkraunamas
S formos rankena
Ergonomišką rankeną lengva laikyti ir nukreipti, tad valdysite maksimaliai tiksliai ir optimaliai pasieksite visas kūno vietas.
Unikali mūsų epiliatoriaus galvutė yra pagaminta iš tvirtos keraminės medžiagos, kuri padeda tvirtai suimti net smulkiausius plaukelius.
Su itin plačia epiliatoriaus galvute vienu perbraukimu paliesite daugiau odos ir greičiau pašalinsite plaukus.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
45
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
inka92
09/07/2019
Latvija
Labs
Ļoti labs produkts! No sākuma māca šuabs, vai būs labs produkts, bet attaisnoja liktās cerības!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE630/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Dzlotek
16/03/2022
Polska
Najlepszy
Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.
Argumentai už
Dokładny, dobrze goli
Argumentai prieš
Głośny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
staraeda
18/04/2017
Polska
Depilator dla każdego
Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.