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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Kojoms, kūnui ir veidui
Sugriebia smulkius plaukelius
4 kūno priežiūros būdai
+ 8 priedai
Mūsų epiliatoriaus galvutė yra unikali, nes turi tekstūrinį keraminį paviršių, kuris švelniai ištraukia smulkiausius plaukelius, net tuos, kurie 4 kartus trumpesni nei turėtų būti šalinant vašku. Dabar diskas sukasi greičiau nei kada nors anksčiau (2 200 aps./min.) ir plaukeliai pašalinami greičiausiai.
Su itin plačia epiliatoriaus galvute vienu perbraukimu paliesite daugiau odos ir greičiau pašalinsite plaukus.
Apdovanojimus laimintis dizainas* plaukeliams šalinti be pastangų
Apdovanojimai
4.4
iš 5
286
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
Epiliatorienė
12/03/2021
Lietuva
Puikus!!!
Tai mano pirmas ir kol kas vienintelis epiliatorius. Naudoju jau 5 metus ir tai tiesiog nuostabus įrankis. Pliusai: * vandeniui atsparus, jo neimanoma nuskandinti net veikiančio. *efektyvus, *. Skustuvo antgalis puikus išsigelbėjimas bikini zonai. Jei suges, nusipirksiu dar kartą tokį patį. Vertas tokios sumos, atsipirko.
Argumentai prieš
Nėra, gal tik kaina, bet ji atsiperka. Nes tai0 yra pigiau ir patogiau. Naudoju jau 5 metus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Prestige BRE650/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Prestige BRE650/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Pirkėja
24/07/2019
Lietuva
Puikus pasirinkimas
Labai dziaugiuosi siuo prietaisu, puikiai atlieka savo funkcijas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Prestige BRE652/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Prestige BRE652/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
VartotojaArūnė
02/05/2019
Lietuva
Tinka viso kūno priežiūrai
Naudoju būtent šį epiliatorių, kuo puikiausiai pašalina plaukus. Yra keletas angalių skirtų tam tikroms zonoms, tai puikus pasirinkimas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Prestige BRE650/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Prestige BRE650/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.
„IF“ – 2016 m. apdovanojimas už gaminio dizainą