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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Naudok drėgnai ir sausai
Kojoms ir kūnui
Efektyvi epiliacija
Iš viso 5 priedų
Mėgaukitės laisve nuo plaukelių šalinimo rutinos. Daugiau jokio laukimo, kol plaukeliai ataugs: pašalina 3 kartus trumpesnius plaukelius nei vaškas.
Pirmasis pasaulyje epiliatorius su „ProGuide“ ir 360° matomumu efektyviems ir švelniems rezultatams. „ProGuide“ patobulina jūsų 75° epiliacijos kampą geriausiems rezultatams ir laiko odą įtemptą, kad užtikrintų daugiau komforto.
Efektyvūs ir greiti rezultatai naudojant „Double Action“ technologiją. Keraminiais pincetais sugauna net trumpiausius plaukelius. Sugriebia ir pašalina vos 0,5 mm ilgio plaukelius. Nereikia spausti. Tiesiog braukite. Integruota LED lemputė užtikrina, kad joks plaukelis neliktų nepastebėtas. Abi blauzdas susitvarkysite greičiau nei per 6 min.
5.0
iš 5
141
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
M1217
30/07/2026
Polska
Akcijos dalis
Posiada doskonale funkcje
Świetne urządzenie dla nas kobiet! Pożytecznego każdego dnia a latem niezbędnik w każdej kosmetyczce.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-05
Marta_
22/07/2026
Polska
Akcijos dalis
Skuteczny sprzęt
Produkt zgodny z opisem, golarka zajmuje niewiele miejsca, więc sprawdzi się również w podróży. Plusem jest możliwość golenia na mokro i sucho.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-18
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-18
Eliza Mieszkowska
20/07/2026
Polska
Akcijos dalis
Ułatwia życie.
Świetny produkt, uwielbiam go za to, że ułatwia życie.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-06-15
Ši apžvalga buvo parašyta apie Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-06-15
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.
palyginti su naudojimu be „ProGuide“.
su 2 metų garantija.