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Visos serijos

  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
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  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
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  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai
  • Galinga epiliacija. Švelnu odai

Nutraukta gamyba

Epilator Series 8000„Wet & Dry“ epiliatorius

BRE730/10

4.6
| (733) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Galinga epiliacija. Švelnu odai
8000 serijos „Philips“ epiliatorius: pirmieji pasaulyje epiliatoriai su keraminiais pincetais patogesnei epiliavimo procedūrai. „Double Action“ technologija nupjauna net trumpiausius plaukelius ir suteikia glotnumą kelioms savaitėms.
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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Glotni oda iki 4 savaičių

Galinga epiliacija. Švelnu odai

  • Kojoms, kūnui ir pėdoms

  • Naudojimas be laido

  • +7 priedai

Odos glotnumas išliekantis ištisas savaites su „Double Action“ technologija

Odos glotnumas išliekantis ištisas savaites su „Double Action“ technologija

„Double Action“ technologija sinchronizuoja ilgus keraminius pincetus, kad jie tvirtai suimtų ir pašalintų iki 0,5 mm ilgio plaukelius. Plati epiliatoriaus galvutė su 50 % ilgesniais pincetais akimirksniu pašalina daugiau plaukų*. Pasiruoškite odos glotnumui ištisas savaites be jokio vargo.

Mūsų greičiausias epiliatorius

Mūsų greičiausias epiliatorius

Plati epiliatoriaus galvutė su 50% ilgesniais pincetais vienu perbraukimu pašalina daugiau plaukelių.*

32 keraminiai hipoalerginiai pincetai švelniai priežiūrai

32 keraminiai hipoalerginiai pincetai švelniai priežiūrai

32 keraminiai pincetai, pagaminti iš hipoalerginių medžiagų, skirti patogiai priežiūrai. Jie lengvai slysta per odą, sukelia mažiau trinties ir suteikia geresnį sąlytį su oda*. 91 % moterų nuomone, jų poveikis odai yra puikus**.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

733

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

03/10/2022

Lietuva

Lietuva

Patiko!

Labai patogus naudoti įrenginys. Smagu, kad viskas telpa viename maišelyje, galima vežtis į kelionę. Juo labiau, kadangi lagamine negali būti skustukų – šis epiliatorius yra puiki išeitis. Labai patiko ir pemza kulnams – švelniai ir greitai pašalina negyvą, suragėjusią odą.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam kūnui

03/10/2022

Lietuva

Lietuva

Naudingas prietaisas

Patiko naudotis, nes juo patogu pasitrumpinti barzdą, ūsus. Masažuoklis yra geras pagalbininkas esant įtemptiems kojų raumenims po sporto, o kulnų šveitiklis taip pat gerai pasitarnauja. Rekomenduočiau!

Argumentai už

Patogumas, atpalaiduoja

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam kūnui

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam kūnui

30/09/2022

Lietuva

Lietuva

Gaminys

Teko išbandyti šį rinkinį ir galiu pasakyti, jog labai pradžiugino. Epiliatorius veikia kuo puikiausiai, neturiu priekaištų. Kūno masažuoklis padeda atpalaiduoti raumenis vakare. Negyvas odos ląsteles padeda pašalinti šveitimo šepetėlis, kurį išbandžiau duše. Rekomenduoju.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beauty Set Series 9000 BRE740/90 Visam kūnui

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 

  1. Palyginimas su „Philips Satinelle Advanced“ ir „Satinelle Prestige“

  2. CLT Vokietija N=153, 2019