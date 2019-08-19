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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Su technologija „SenseIQ“
Kūnas ir veidas
Turi „SmartSkin“ jutiklį
Naudojamas be laido ir su laidu
IPL reiškia intensyvią impulsinę šviesą. „Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos impulsus į plaukelio šaknį, kad folikulas pereitų į poilsio fazę. Dėl to ant kūno augančių plaukelių kiekis palaipsniui mažėja. Kartojant procedūras oda tampa graži, be plaukelių ir glotni. Plaukelių ataugimą stabdančios procedūros yra saugios ir švelnios, net atliekant jautriose vietose. „Philips Lumea“ yra kliniškai išbandytas ir sukurtas kartu su dermatologais, kad procedūros būtų paprastos ir veiksmingos bei patogiai atliekamos namuose.
Objektyvūs tyrimai parodė, kad po trijų procedūrų plaukelių sumažėjo iki 92 %**. Pirmas keturias procedūras atlikite kas dvi savaites, o kitas aštuonias – kas keturias savaites. Po 12 procedūrų galėsite šešis mėnesius mėgautis glotnia oda be plaukelių*.
„Philips Lumea Prestige“ veiksmingai veikia įvairius plaukelių ir odos tipus. Jis paveikia natūralius tamsiai geltonus, rudus ir juodus plaukelius bei yra veiksmingas su oda, kurios atspalviai yra nuo labai baltos iki tamsiai rudos. IPL reikalingas plaukų spalvos pigmento ir odos atspalvio pigmento kontrastas, todėl (kaip ir atliekant kitas IPL procedūras) „Lumea“ nenaudojamas procedūroms su baltais, žilais, šviesiai geltonais ar raudonais plaukeliais atlikti. Jis taip pat netinka labai tamsiai odai.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
235
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Domantė
19/08/2019
Lietuva
Visam kūnui
Nebereikia gaišti laiko ir eiti į pas grožio specialistes. Patogiai atlieku procedūras namuose tada kada turiu laiko ir noro. Procedūra vos juntama. Būna kaitinimo pojūtis/dilgčiojimas, tikrai pakenčiamas. Net nėra ką lyginti su depiliacija vašku ar kt. Plaukeliai atauga žymiai lėčiau. Tačiau problema ta, kad vasarą, ant įdegusios odos naudoti negalima. :(
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Prestige BRI950/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Prestige BRI950/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas
Austutė
19/08/2019
Lietuva
Nepamainomas moters draugas
Nebeįsivaizduoju savo gyvenimo be fotoepiliatoriaus. Labai džiaugiuosi atradusi šį epiliacijos metodą. Seniau epiliacija man buvo kančia, o dabar vienas malonumas su ilgai džiuginančiais rezultatais.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Prestige BRI950/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Prestige BRI950/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas
virgucer
16/08/2019
Lietuva
veiksmingas plaukų šalinimas
be skausmo ir didelių pastangų sumažėjo ne tik plaukelių tankis, bet ir patys ataugę plaukeliai žymiai silpnesni. lauksiu rezultato, kai pereisiu 8 kartų planą :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Prestige BRI950/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Prestige BRI950/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.
Plaukelių šalinimo mediana po 12 procedūrų: 78 % ant kojų, 64 % bikinio srityje, 65 % pažastyse
Matuota ant kojų po 3 procedūrų, 27 iš 55 moterų pasiekė 92 % arba geresnius rezultatus
* Kai laikomasi procedūrų plano
* * Tyrimas atliktas Nyderlanduose ir Austrijoje, dalyvavo 56 moterys, po 3 procedūrų pažastyse, bikinio srityje, ant kojų, po 2 veido procedūrų
* * * Lempos eksploatavimo laikotarpiui nepratęsiama teikiama „Philips“ 2 metų pasaulinė garantija