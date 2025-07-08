GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
  • Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“

Nutraukta gamyba

Lumea IPL 9000 SeriesIPL plaukelių mažinimo prietaisas

BRI955/00

4.5
| (724) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“
Efektyviausias IPL, net iki 6 mėnesių oda be plaukelių atlikus pilną procedūrų ciklą**. IPL technologija su „SenseIQ“ ilgam laikui sumažina plaukelių kiekį, o procedūras galima atlikti patogiai namų sąlygomis. Oda švelni tarsi po procedūrų salone, vadovaujantis individualiomis programėlės „Lumea IPL“ rekomendacijomis.
Peržiūrėti visas naudas
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

12 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*

Belaidis paprastumas, suasmenintas gydymas su „SenseIQ“

  • „SmartSkin“ jutiklis

  • Kūnui, veidui, tikslioms procedūroms

  • Programa „Lumea IPL“

  • Naudojamas be laido ir su laidu

Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui su 3 išmaniaisiais priedais

Specialiai sukurti priedai puikiai priglunda prie kūno linkių ir sujungti paleidžia efektyviausias programas kiekvienai kūno sričiai. Veidas: plokščia konstrukcija ir mažas langelis su UV filtru. Kūnas: išlenktas į vidų su dideliu langeliu. Tikslumas: išlenktas į išorę sunkiai pasiekiamoms vietoms.

Optimizuokite procedūras naudodami režimą „Philips Lumea IPL“.

Mūsų nemokama instruktavimo programa padeda planuoti ir laikytis gydymo grafiko, tada žingsnis po žingsnio padeda atlikit kiekvieną seansą. Atsisiuntė daugiau nei 2,1 milijono vartotojų.

Sukurta kartu su dermatologais, kad būtų lengva ir veiksminga

Sukurta kartu su dermatologais, kad būtų lengva ir veiksminga

Būdama sveikatos technologijų lyderė ir konsultuodamasi su dermatologais, „Philips“ sukūrė „Lumea IPL“, kad būtų lengva ir veiksminga saugiai naudoti jūsų namuose. Profesionaliuose salonuose naudojamos technologijos sukurtas „Lumea IPL“ siūlo švelnų gydymą net jautriose vietose.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

724

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

08/07/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Puikus gaminys

Puikiai susitvarko su nepageidaujamais plaukeliais.

Argumentai už

Puikiai šalina plaukelius

Argumentai prieš

Galimi plaukelių įaugimai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

22/03/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

kiekvieno cento vertas prietaisas

Prietaisas puikiai pasiteisino! Matosi rezultatas panaudojus keletą mėnesių. Labai lengva ir patogu naudoti!:)

Argumentai už

patogumas - nusistačius tinkamą laiką procedūrai bet kuriuo laiku gali atlikti tai namuose. Pasiteisinęs produktas 100%, vertas kiekvieno cento! Lazerinės procedūros klinikose nedave jokių rezultatų, plaukelius pavyko pasišalinti tik su Phillips.

Argumentai prieš

per maža kosmetinė pakrovėjui, pačiam prietaisui bet antgaliams.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

14/04/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

gaminyje yra puikių funkcijų

Šį gaminį pasirinkau, nes skaičiau gerus atsiliepimus, taip pat patiko, kad yra funkcija pačiam pasirinkti šviesos stiprumą. Gaminiu naudotis labai paprasta ir patogu, valdymo mygtukai išdėstyti patogioje vietoje. Gaminį galima naudoti tiek su laidu, tiek be jo, akumuliatorius laiko gerai. Šį gaminį rekomendavau draugėms.

Argumentai už

Galima pačiam reguliuoti šviesos stiprumą.

Argumentai prieš

Trūkumų nepastebėjau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 

  1. Plaukelių sumažėjimo vidutiniai rezultatai po 12 procedūrų: 77 % ant kojų, 64 % bikinio srityje, 64 % pažastyse

  2. Laikantis procedūrų plano. Paskaičiuota, kai naudojama blauzdoms, bikinio sričiai, pažastims ir veidui. Lempos veikimo laikas nepratęsia 2 metų visame pasaulyje galiojančios „Philips“ garantijos