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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
„SmartSkin“ jutiklis
Kūnui, veidui, tikslioms procedūroms
Programa „Lumea IPL“
Naudojamas be laido ir su laidu
Specialiai sukurti priedai puikiai priglunda prie kūno linkių ir sujungti paleidžia efektyviausias programas kiekvienai kūno sričiai. Veidas: plokščia konstrukcija ir mažas langelis su UV filtru. Kūnas: išlenktas į vidų su dideliu langeliu. Tikslumas: išlenktas į išorę sunkiai pasiekiamoms vietoms.
Mūsų nemokama instruktavimo programa padeda planuoti ir laikytis gydymo grafiko, tada žingsnis po žingsnio padeda atlikit kiekvieną seansą. Atsisiuntė daugiau nei 2,1 milijono vartotojų.
Būdama sveikatos technologijų lyderė ir konsultuodamasi su dermatologais, „Philips“ sukūrė „Lumea IPL“, kad būtų lengva ir veiksminga saugiai naudoti jūsų namuose. Profesionaliuose salonuose naudojamos technologijos sukurtas „Lumea IPL“ siūlo švelnų gydymą net jautriose vietose.
4.5
iš 5
724
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
AudraČ.
08/07/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Puikus gaminys
Puikiai susitvarko su nepageidaujamais plaukeliais.
Argumentai už
Puikiai šalina plaukelius
Argumentai prieš
Galimi plaukelių įaugimai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
oruum
22/03/2025
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
kiekvieno cento vertas prietaisas
Prietaisas puikiai pasiteisino! Matosi rezultatas panaudojus keletą mėnesių. Labai lengva ir patogu naudoti!:)
Argumentai už
patogumas - nusistačius tinkamą laiką procedūrai bet kuriuo laiku gali atlikti tai namuose. Pasiteisinęs produktas 100%, vertas kiekvieno cento! Lazerinės procedūros klinikose nedave jokių rezultatų, plaukelius pavyko pasišalinti tik su Phillips.
Argumentai prieš
per maža kosmetinė pakrovėjui, pačiam prietaisui bet antgaliams.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
ercyte
14/04/2024
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
gaminyje yra puikių funkcijų
Šį gaminį pasirinkau, nes skaičiau gerus atsiliepimus, taip pat patiko, kad yra funkcija pačiam pasirinkti šviesos stiprumą. Gaminiu naudotis labai paprasta ir patogu, valdymo mygtukai išdėstyti patogioje vietoje. Gaminį galima naudoti tiek su laidu, tiek be jo, akumuliatorius laiko gerai. Šį gaminį rekomendavau draugėms.
Argumentai už
Galima pačiam reguliuoti šviesos stiprumą.
Argumentai prieš
Trūkumų nepastebėjau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.
Plaukelių sumažėjimo vidutiniai rezultatai po 12 procedūrų: 77 % ant kojų, 64 % bikinio srityje, 64 % pažastyse
Laikantis procedūrų plano. Paskaičiuota, kai naudojama blauzdoms, bikinio sričiai, pažastims ir veidui. Lempos veikimo laikas nepratęsia 2 metų visame pasaulyje galiojančios „Philips“ garantijos